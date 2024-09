Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson a mercedeses George Russell ezredekkel verte a ferraris Charles Leclerc-t. A legjobb három Lando Norrisszal (McLaren) lett teljes.

Bakuban alapvetően kellemes idő uralkodott 27 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklettel, de a napot felhőréteg takarta és néha egy-két csepp eső is lepottyant belőlük. A bordázott gumikra nem volt szükség a bokszutca nyitásakor, de a kivezető körén a Red Bull mexikóija, Sergio Perez például elmondta, érezhető, hogy valamivel nedvesebb, csúszósabb a pálya.

A furcsa körülmények miatt nem is iparkodott a mezőny, az edzés elején csak elvétve voltak autók a pályán. Mire beindult volna a munka kb. negyed óra után, előkerült a piros zászló: Esteban Ocon Alpine-ja megállt a pályán műszaki hiba miatt.

Az autót igen hosszadalmasan sikerült csak eltüntetni az útról, a mezőnynek 35 perce maradt a tapasztalatszerzésre. Ekkor már senki sem fogta vissza magát, mindenki belevetette magát a munka sűrűjébe. Előkerültek a lágy gumik és jobbnál jobb köridők születtek, de a mezőny még messze volt a pénteki időktől féltávnál.

Az edzés alatt kiderült, hogy Csou Kuan-jü Kick Sauberjébe betették a harmadik akkumulátort és vezérlőelektronikát. Mivel mindkét elemből csak kettőt engednek büntetlenül a szabályok, a kínai pilóta kétszer tíz rajthelyes büntetést kap. Ez biztosan a rajtrács végét jelenti neki.

Néhány mért kör és perc után újra meglendült a piros zászló. Ezúttal Oliver Bearman miatt, aki az első kanyarban volt bizonytalan: ennek eredményeképp a Haas bal elejét lezúzta a beugró pilóta.

🔴 RED FLAG! 🔴



Ollie Bearman skates wide at the first corner and clatters the Haas into the barrier.



"I'm such an idiot." 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QZkVX2DssR