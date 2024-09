A délelőttihez hasonló, túlnyomóan derült, meleg időben (29 Celsius-fokos levegő-, 39 fokos aszfalthőmérséklet) folytatódott a 2024-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje Bakuban a második szabadedzéssel.

A háromszor is megszakított első gyakorlás után mindenki igyekezett maximálisan kihasználni a péntek délutáni 60 percet, az első edzésen leggyorsabbként záró Red Bull-os Max Verstappen az elsők között hajtott ki, de a Ferrarit korábban falnak vágó Charles Leclerc sem vesztegette az időt, első körein az újjáépített autó viselkedését figyelte.

A monacói a rádión arra panaszkodott, hogy a versenyautón valami elhajlott, meggörbülhetett, 10 perc után azt mondta, ennyi volt, ezt az autót nem vezeti tovább, nem hiszi el, hogy a garázsból nem látják, amit ő érez a volánnál.

Mindeközben a Red Bull párosa, Sergio Perez és Max Verstappen állt az élen a legjobb időkkel – Perez: 1:44,598 –, mögöttük a mclarenes Lando Norris, a VCARB-os Cunoda Juki sorakozott. Hamilton nem sokkal később felugrott a 2. helyre, Perez mögé. Mindannyian a közepes keverékű, sárga jelzésű Pirelliket használták.

Kis híján Verstappen is úgy járt, mint Leclerc az első edzésen: a 6-os kanyarban alaposan elfékezte magát, hajszállal a fal előtt tudta megállítani a Red Bullt. Nem csak a holland miatt lengették a sárga zászlót, szokás szerint szinte mindenki elmért egy-egy kanyart, hogy aztán a szűk bukóterekből visszanavigáljanak a pályára.

Biiiiig lock up for Max 😳 He's pushing hard out there and just manages to keep it out of the barriers!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/InGSXgzAJQ — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Míg Leclerc a garázsban vesztegelt, Carlos Sainz a lágyakon az élre állt, idejével az immár szintén piros Pirelliken haladó Verstappen, Hamilton és Norris sem bírt.

Pár perccel a félidő után Perez aláhúzta a Red Bull javulását, 1:43,490-nel, Sainz körén közel fél másodpercet javítva megfutotta az addigi legjobb időt. A mexikóit később Hamilton tudta 60 ezredre megközelíteni, mindenki más messze maradt.

Leclerc a többiknél jóval később váltott a lágyakra, az addigra még tisztább, még gumisabb pályán a monacói, ha csak egy hajszállal, 6 ezreddel is, de gyorsabb tudott lenni Pereznél 12 perccel a leintés előtt.

"Box at the end of this lap, we have an issue with the car." 📻 Mercedes call George Russell's FP2 to a slightly premature end. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/oBYVq093fm — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Az utolsó 10 percben már mindenki a hosszabb, versenyszimulációs etapokra koncentrált, a kanyarelméréseken túl komolyabb incidens sem történt, bár George Russell minden bizonnyal nem örült, amikor két perccel a vége előtt rádión arrra kérték, hogy hajtson a bokszba, mert problémát látnak az autóval. A végére még jutott egy ijesztő pillanat, amikor Leclerc nem tért ki a gyors körön lévő Perez útjából – kis híján ütközött a két leggyorsabb.

A bakui hétvége szombaton a magyar idő szerint 10.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő 14 órakor kezdődik majd, vasárnap az Azerbajdzsáni Nagydíjat 13 órakor indítják.