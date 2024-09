Enyhén felhős, de meleg (29 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet) időben kezdődött a 224-es Forma-1-es világbajnokság 17. fordulója, az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzése a bakui utcai pályán.

A mezőnyt – melyben egyaránt második F1-es versenyhétvégéjét kezdte a Williamsnél Monzában beültetett Franco Colapinto, valamint a Haasnál az eltiltott Kevin Magnussent helyettesítő jövő évi versenyző, Oliver Bearman – az Aston Martin-os Fernando Alonso vezette fel, de gyakorlatilag mindenki rögtön kiment a pályára.

We're under way on the streets of Baku 🇦🇿 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/c7dAPcysKJ

A poros-koszos aszfalt tapadása igen gyenge volt, a túlnyomó többség a közepes keverékű (sárga) Pirelliken kezdte a körözést. Az első mért körök után a ferraris Charles Leclerc állt az élen 1:48,340-nel.

Nem indult jól Colapinto edzése: a Williamse orráról leesett egy panel a fő egyenesen, igaz, az argentin újonc ennek ellenére folytatta a körözést.

10 perc elteltével már Lewis Hamilton vezetett 1:47,618-cal, ám a Mercedes hétszeres bajnok pilótájának sem volt sima a kezdés: ahogy Monzában, az angol most is arra panaszkodott a rádión, hogy felforrósodott az ülése.

Az Aston Martinnál még kevésbé örülhettek a rádiózásnak: Lance Stroll az AMR24-es viselkedésére utalva közölte, hogy „ez nem autó, ez nem autó”.

Verstappen is quickest so far, two tenths ahead of Leclerc. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/hnhMEESLkv

The session is brought to a halt due to reported debris at T12.

Verstappen épp csak megfutotta az addigi leggyorsabb kört (1:47,214), előkerült a piros zászló: a körözést a 12-es kanyarban lévő apró törmelék eltakarítása kedvéért szakították meg. A kényszerszünet mindössze 4 percig tartott.

Alig telt el újabb 4 perc, amikor újabb gond akadt a pályán: Esteban Ocon azt jelentette, hogy autójában elment a hajtás, szerencsére a francia vissza tudott evickélni az Alpine-nal a bokszutcába, nem odakint állt le.

27 perc után újra előkerült a piros zászló, méghozzá komolyabb okból: az ekkor 1:46,608-cal az élen álló Leclerc a 15-ös kanyart nem tudta bevenni, orral a TecPro korlátba állt.

🔴 RED FLAG 🔴

Leclerc has crashed into the barriers! 💥

The quickest driver in practice so far will play no further part in the session. Driver is OK.

"I took the dirt on the outside." he reports back to Ferrari 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/stNOHglFpP

— Formula 1 (@F1) September 13, 2024