Azok után, hogy Kevin Magnussen Monzában kipontozódott és eltiltották, logikus lépés volt, hogy a Haas jövő évi pilótájukkal, Oliver Bearmannel pótolja a dán versenyzőt. A Ferrari akadémiáján pallérozódó brit Szaúd-Arábiában debütált a Forma-1-ben a Ferrarival, most pedig egy másik nehéz utcai pályán, Bakuban gyűjthet még több tapasztalatot.

Bearman számára az azerbajdzsáni helyszín igencsak bejön: tavaly az F2-ben nemcsak a pole-ból indulhatott, de a főverseny mellett a sprintet is megnyerte a fordított rajtrács miatt a 10. helyről indulva. Részben ennek is köszönhető, hogy biztató tempót autózott pénteken, a napot a 10. helyen zárva, részben pedig annak, hogy a Haas autójának is fekszik a hosszú egyenesekkel tűzdelt aszfaltcsík.

„Jó volt egy teljes pénteki edzésnapot végigcsinálni” – mondta a 19 éves, visszautalva arra, hogy ferraris bemutatkozásakor csak szombaton ült először autóba. „Elégedett vagyok azzal, ahogy a napom alakult. Bízom az autóban, ami rendkívül fontos egy olyan pályán mint ez. Lazán álltam hozzá, lépésről lépésre haladva, mostanra pedig felépítettem némi bizalmat, amire építkezhetek.”

„A célom az, hogy büszke legyek a teljesítményemre. Ezt úgy érhetem el, ha javítok magamon, és olyan helyen végzek, amiről tudom, hogy képes vagyok” – árulta el Bearman, hozzátéve, hogy fontos még, hogy kimaradjon minden balesetből és problémás szituációból.