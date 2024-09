A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj médianapján a paddock egyik beszédtémáját az Aston Martinhoz igazoló Adrian Newey adta. Természetesen az érintettek is megszólaltak az ügyben: Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke rögtön ki is jelentette, akár Max Verstappent is leigazolnák a Red Bulltól.

A háromszoros világbajnok meg is kapta a kérdést: dolgozna-e együtt Newey-val? Ez a helyzet csak úgy jöhetne össze, hogy Verstappen a tervező után megy, tekintve, hogy a 65 éves szakember hosszabb távra kötelezte el magát új munkahelyén, ahol résztulajdonossá is vált.

„Jelen pillanatban más gondokra fordítok jóval több figyelmet. Ezen inkább talán a jövőben gondolkodnék, nem most. Adrian és én nagyon jól megértjük egymást, küldtem is neki egy üzenetet, miután a hír nyilvános lett – persze tudtam, mi jön” – mondta a holland. „Ez egy új kihívás természetesen. Mindig is mondtam, hogy szeretném, ha maradna. Egy ponton túl azonban nem lehet visszafordítani a dolgokat.”

„Tudom, hogy Lawrence [Stroll – a szerk.] keményen dolgozik, hogy sikerre vigye az Aston Martint. Érthető, hogy Adriant maga mellett akarta tudni.”

Verstappen végül nem kerülte el a válaszadást az eredeti kérdésre sem. „Dolgoztam már vele, úgyhogy ismerem a személyiségét és azt is, mire képes. Szerintem mindenki szeretne Adriannel dolgozni a karrierje során, úgyhogy igen” – árulta el a háromszoros világbajnok.