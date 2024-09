Ugyan az Aston Martin a tavaly év eleji szárnyalás után idén a középmezőnyben küszködik, a silverstone-i csapatnak jó esélye van arra, hogy középtávon a Forma-1 egyik nagyágyúja legyen.

Az alakulat központját az elmúlt években a lehető legmodernebbre fejlesztették, vadonatúj szélcsatornát építettek, a két év múlva hozzájuk csatlakozó Honda csak rájuk koncentrálva fejleszti 2026-os erőforrását, ahogy a névadó szponzor Aramco is óriási összegeket öl az új generációs üzemanyag fejlesztésébe, ráadásul igen komoly fejvadászatot is bonyolít(ott) az AM.

Korábban megszerezték már az azelőtt a Red Bull aerodinamikai főnökeként dolgozó Dan Fallowst, az egykori Renault/Lotus-fejes Bob Bellt, a korábban Mercedes motorprogramját vezető Andy Cowellt, a Ferrari eddigi technikai igazgatóját, Enrico Cardilét, a héten pedig bejelentették, hogy résztulajdonosként csatlakozott hozzájuk az F1 történetének legeredményesebb tervezője, műszaki agya, a Red Bullt elhagyó Adrian Newey is.

A legutóbbi igazolás, valamint a Red Bull hanyatló formája kapcsán természetesen elkerülhetetlenné vált a kérdés, hogy az Aston Martin vajon szeretné-e a sportág jelenlegi legjobb versenyzőjét, Max Verstappent is a soraiban tudni.

„Max előtt mindig nyitva az ajtónk – bármire” – mondta a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj csütörtöki sajtónapján a csapatfőnök, Mike Krack.

Tegyük hozzá: azért nem bármikor, hiszen a brit csapatnak 2026 végéig élő szerződése van Fernando Alonsóval, Lance Strollt pedig mér Verstappen kedvéért sem vennék ki az autóból, hiszen a teljes projekt célja az, hogy a tulajdonos Lawrence Stroll az F1-es bajnoki címig juttassa fiát.

2027 ugyanakkor reális lehetne Verstappen érkezésére: gyanítható, hogy Alonso 45-46 évesen már nem lesz a rajtrácson – más dolgokat is szeretne még elérni –, a holland pedig addigra világosan láthatja majd, mire jutott a Red Bull és mire az Aston Martin az új szabályrendszer mellett. A holland szerződése egyébként egészen 2028-ig szól a Red Bull-lal, de már idén is voltak utalások arra, hogy lennének kibúvók.

Ami Newey-t illeti, a közelmúltban, még a bejelentés előtt Alonso arról beszélt, hogy szerinte a szakember (esetleges) leigazolása önmagában nem fogja „megváltani” az Aston Martint, ám a csapatfőnök ma azt mondta, pusztán a bejelentés is azonnal éreztetheti hatását.

„Mindenkire hatással lesz. Adrian Newey leigazolása bizonyítja, hogy hiteles a projekt, hogy Lawrence elképzelése nem csak duma, tettekről van szó. Ez növeli a csapat önbizalmát. Már nem nagyot villantó kicsapat vagyunk, mint régen, immár olyan alakulat lettünk, amelyik a csúcsra érhet. A szponzorok, a partnerek, a versenyzők hozzáállása is más lesz. Szerintem számos ajtót megnyit ez a szerződtetés.”

„Már csak ettől minden tekintetben vonzóbbá válik a csapat, nagyobb a hitele. Ha ma járnék egyetemre, úgy lennék vele, hogy az Aston Martinnál tanulhatnék a legtöbbet, igyekeznék ide bekerülni” – fejtegette a főnök.