Már jó ideje bejelentették, hogy a sztártervező Adrian Newey 2024 végén elhagyja a Red Bult, a kérdés pár hónapja az, hol folytatja majd a mérnökzseni. Sokáig a Ferrari tűnt a favoritnak, de mostanra egyre biztosabbnak tűnik, hogy a szakember az Aston Martinhoz igazol, a bejelentés akár a héten megtörténhet.

Az Olasz Nagydíjon Fernando Alonsót is megkérdezték Newey lehetséges érkezéséről, arról, mit jelenthet ez a csapat számár – a spanyol így válaszolt:

„Továbbra is csak pletykáról van szó, és amúgy is úgy gondolom, nem egy ember javítja meg a dolgokat. Sokkal inkább az a fő, hogy most mink van, most mit építünk. Megtalálni a jó irányt, felismerni, hogy mi megy rossz irányba, igyekezni, hogy 2025-re jobban felkészüljünk.”

Míg tavaly a kétszeres világbajnok kis reneszánszot élt meg a meglepően versenyképes Aston Martinnal, idén nagyon nem jönnek a látványos eredmények, Monzában Alonso a 11. lett, lemaradt a pontszerzésről. A spanyol úgy érzi, az idei évtől már nem remélhetnek sokat, 2025 talán jobb lesz, de a fő cél a 2026-os szabályváltozási csomag „eltalálása”.

„Mi most nem sokat tehetünk. A csapat kezében vagyunk, Lance-szel egyszerűen csak igyekszünk a maximumot hozni a hétvégéken. Tudom, hogy egy erős hétvégém is, mint a mostani, teljesen láthatatlan” – kezdte.

„Idén Lance-szel általában elég közel vagyunk, a futamok végén 2-3 másodperc van köztünk ide vagy oda. A mostani hétvége egy kicsit jobb volt, elégedett voltam az autóval, talán 100% felett is teljesítettem, de ez a 11. helyet érte. Ez elkeserítő. De türelmesnek kell lennünk, meg kell értenünk, hogy 2026 az igazi cél.”

„Persze az addig rendben van, hogy elfogadjuk, hogy a csapat nincs az első négy között, ők élcsapatok, jócskán előttünk járnak, de az, hogy most mér a Williams, a Haas, az RB mögött vagyunk, nem jó, össze kell kapnunk magunkat.”

„Úgy gondolom, még van időnk reagálni [a jövő évi autóval]. A McLaren négy hónap alatt fejlődött nagyot, szóval itt van előttünk a példa. A Mercedes a mi szintünkön volt az első négy futamon, azóta viszont már három versenyt nyertek. Szóval számunkra sincs kifogás.”

„De amíg nem jön nagy frissítés az autóhoz, ennyit tudunk, ami persze kevés. Nem volt elég Monzában, nem volt elég Zandvoortban, Spában, Magyarországon. Nem hiszem, hogy Szingapúrra, Bakura vagy Austinra nagy változás jönne, hacsak nem hozunk új elemeket. Ez a terv. A csapat is tisztában van a helyzettel, teljes gőzzel dolgoznak. Együtt hajtunk tovább. A múlt héten egy pontot csíptünk meg, ma akár kettő is összejöhetett volna – jelenleg ezen a szinten küzdünk.”