Fernando Alonso néhány hete ünnepelte 43. születésnapját, a spanyol versenyző nemcsak a mezőny korelnöke, 392 futamával minden idők legtapasztaltabb Forma-1-es versenyzője is, 32 futamgyőzelmével, 2 világbajnoki címével pedig az eredményei is megsüvegelendők – főleg, ha hozzávesszük, hogy két Le Mans-i 24 órás győzelme és WEC-bajnoki címe is van.

Alonso ilyen múlttal simán visszavonulhat, de ilyesmire egyelőre nem is gondol, sőt:

„Mindig van még mit elérni. Jelenleg a Forma-1-re koncentrálok. Nagyon szeretnék világbajnoki címet szerezni az Aston Martinnal. Az lehetne a karrierem, sőt, talán az életem fénypontja” – mondta a csapat hivatalos oldalán.

„A Dakar-rali megnyerése is ott van még a kívánságlistámon. Na és az Indy 500, de nem tudom, azon indulok-e még. De a Dakaron biztosan. Példátlan lenne, ha a Forma-1-es bajnoki cím és a Le Mans-i 24 órás győzelem mellett egy Dakar-sikert is elérhetnék.”

„A lényeg mindig ugyanaz: mindig fejlődni akarok, a pályafutásom fő hajtóereje, hogy egyre jobbá váljak. Sosem vagyok elégedett az aktuális helyzetemmel, mindig jobb akarok lenni a következő nap, a következő héten, a következő hónapban. Ezért versenyzek még mindig.”

A 43 éves pilóta már eddig is bizonyított, múltja és az ambíciói pedig még a versenytársak tiszteletét is kivívták. A háromszoros bajnok címvédő, Max Verstappen a spanyol El Mundo Deportivónak adott interjújában dicsérte Alonsót.

„Alonso nyolc bajnoki címet is szerezhetett volna, ha egy kicsit szerencsésebb döntéseket hoz a karrierje során. Szóval a bajnoki címek száma nem számít. Nem csak a címekről szól a dolog, így van ez minden sportban. Vajon az a legjobb focista, aki hatszor nyert Bajnokok Ligáját, mellé meg egy-két világbajnokságot? Nem feltétlenül. Csapatmunkáról van szó, mindennek össze kell állnia. Ezért is gondolom, hogy Alonso a történelem egyik legjobb autóversenyzője, hiszen bárhol vezet, mindig nagyon-nagyon gyors” – magyarázta a Red Bull hollandja.

A spanyolnak jelenleg 2026-ig szóló szerződése van az Aston Martinnal – kérdés, hogy a gyengébb versenyképesség és az évek előrehaladása meddig tartja az F1-ben, marad-e még tovább, vagy inkább átnyergel más projektje. Felfedezője, egykori renault-s főnöke, a menedzselésében közvetve még mindig érintett Flavio Briatore a napokban így beszélt erről:

„Ha azt kérdezik, Fernando akar-e maradni a jelenlegi szerződése után, csak annyit mondhatok, pillanatnyi állás szerint 2026 az utolsó éve. Hogy utána mit szeretne, nem tudom. Talán maradna egy további évre? A teljesítménnyel nincs gond nála. Az összpontosítás nem lehet kérdés, a futamokon végig ott van fejben” – idézte a most az Alpine-nál főnökösködő olaszt a PlanetF1.

„Ha 11., akkor a 10. akar lenni. Ha a 10., akkor a 9. helyet célozza. Versenyképes autót akar. Jó az időmérőn, jó a versenye. De azt tényleg nem tudom, hogy 2026 végén ki akar-e szállni, vagy még tovább folytatná. Az időzítésen, a versenyzési élményen is múlik, és azt sem tudni, lesz-e addigra családja vagy ilyesmi.”

„De az biztos, hogy Fernando igazi unikum. Senkit sem ismerek, aki minden egyes napnak ilyen elszántsággal menne neki. Sosem adja fel. Hihetetlen. 22 éves menedzselem, 22 éve alkotunk párt. Nem könnyű megérteni őt, mert ma is olyan motivált, mint egy ifjonc. Szuper fitt, talán fittebb is, mint a renault-s időkben. Minden nap 60-70-80 kilométereket biciklizik. Minden nap megy az edzőterembe. Mindig nagyon óvatos az étkezést illetően, amikor együtt vacsorázunk. Nála nincs csalónap. Hihetetlen figura” – dicsérte a veteránt Briatore.