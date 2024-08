Max Verstappen a június végi Spanyol Nagydíj óta nem nyert futamot, a Red Bull versenyképessége egyértelműen visszaesett, a legfájdalmasabb vereséget pedig épp a múlt hétvégi Holland Nagydíj hozta, ahol a címvédő több mint 20 másodperccel kapott ki a mclarenes Lando Norristol a hazai szurkolók előtt.

A pilóta édesapja, Jos Verstappen komolyan ki is fakadt Zandvoort után, arról beszélt, hogy komoly önvizsgálatra lenne szükség a csapatnál, és jelezte, hogy szerinte a főnök, Christian Horner talán nem is képes a helyes irányba terelni a dolgokat.

Nyílt titok, hogy a Red Bullon belül két tábor van: Verstappenék – de elsősorban Jos –, valamint a csapaton kívül, közvetlenül az energiaital-gyártó alkalmazásában álló motorsportfőnök, Helmut Marko alkotnak egy tábort, velük szemben áll a cégvezetés támogatását élvező Horner.

A leosztásnak megfelelően az Olasz Nagydíj előtt Marko is a csapatfőnökre mutogató megszólalást tett: „Hornernek meg kell mutatnia a kvalitásait. A finomkodás, maszatolás nem segít ebben a helyzetben” – szögezte le az osztrák Kleine Zeitungnak.

„Ő maga is elismert már bizonyos hibákat, egy ponton rossz irányba mentünk az autó balanszát illetően. Persze ezzel nem vagyunk egyedül, előfordult már ez a Ferrarinál, a Mercedesnél is. Csak a McLaren úszta meg ezt, náluk eddig minden fejlesztés működött. Önkritikusak vagyunk, de jó szakemberekkel képesek leszünk fordítani. Keményen dolgoztunk, hogy felkészüljünk erre a régi vágású pályára, de így is kemény munka vár ránk Monzában” – folytatta.

„Szerintem nagyon szoros lesz a McLaren, a Ferrari, a Mercedes és köztünk, de egy dolog biztos: nem fognak úgy elverni minket, mint Hollandiában” – fogadkozott Marko.

Az osztrák szakember megvédte Jos Verstappen kirohanását:

„Jos már csak Jos. Indulatos fickó, és mélyebb elemzés nélkül nyilatkozott. De nem kell túl sokat belelátni. Volt néhány szerencsétlen eredményünk mostanában, néha elmaradtunk a képességeinktől. Zandvoortban éppen rossz volt a beállítás. Érezzük a nyomást, javulnunk kell, a fejlesztéseknek működnie kellene.”