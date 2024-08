A vasárnapi Holland Nagydíjon a hazai hős, Max Verstappen ugyan a 2. lett, de a Red Bull címvédője olyan verést kapott a mclarenes Lando Norristól, amilyet épp a holland pilótától szoktunk meg a közelmúltban.

Verstappen előnye ugyan továbbra is kényelmes 70 pont az egyéni bajnokságban – ha a leggyorsabb körös pluszpontokkal nem számolunk 10 ugyanilyen eredmény kéne Norrisnak, hogy legyőzze Verstappent, miközben 9 forduló maradt –, ám a trend összességében negatív: a holland legutóbb a Spanyol Nagydíjon győzött, az azóta lezajlott öt fordulóban a Mercedes és a McLaren versenyzői váltogatták egymást a dobogó legfelső fokán.

„Azt hiszem ez általában egy rossz hétvége volt számunkra, szóval ki kell elemeznünk. Már az utóbbi néhány futam sem volt fantasztikus, szóval bizonyos értelemben aggasztó a helyzet. De tudjuk, hogy pánikra nincs ok, egyszerűen csak javulnunk kell, és ezen is dolgozunk, de az F1 nagyon bonyolult” – monda Zandvoortban a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko.

„Szövetségese”, Jos Verstappen sokkal élesebben fogalmazott a futamot követően:

„Talán nem kéne ezt mondanom, de megteszem: az, hogy az év eleji autóhoz kellett visszanyúlni, magáért beszél. A csapatnál nincsenek rendben a dolgok, alaposan tükörbe kellene nézniük. Max előre tudta, hogy ez lesz, ma esélye sem volt. Így nagyon húzós lesz az év hátralévő része. Max minden tőle telhetőt megtesz, de nincsenek meg az eszközei. Már az is kiemelkedő volt, hogy a 2. helyre tudott kvalifikálni” – mondta a holland De Telegraafnak.

A német Bildnek nyilatkozva konkrétan nekiment a csapatfőnök Christian Hornernek is:

„Nem lehet mindent a szőnyeg alá söpörni. Itt az idő, sőt, talán már késő is, hogy magunkba nézzünk. Jó szakemberek hagyják el a csapatot. Nagyon elégedetlen vagyok a dolgok alakulásával. Ne finomkodjunk: a helyzet komoly. Max nem elégedett az autóval. Horner dolga, hogy újra jó irányba állítsa a csapatot.”

A kérdésre, hogy ő bízik-e abban, hogy ez sikerül is a főnöknek, így felelt: „Nagyon meglepne, egyelőre azt mondom, nem. Nagyon sok mindennek kéne történnie, a teljes szellemiségnek változnia kellene.”

Ami Hornert illeti, ő a pozitívumokat hangsúlyozta a Holland Nagydíjat követően:

„Eltérő specifikációkkal indítottuk az autókat, szerintem sok értékes adatot is gyűjtöttünk. A versenyzői visszajelzések nagyon hasznosak voltak arról, mit is éreztek. Remélhetőleg ez jó irányt mutathat a mérnöki stábnak. Úgy gondolom, az világossá vált, hogy nem Checo [Perez] csomagja volt a jobb. Itt van 72 környi adatunk különböző gumikeverékekkel, most össze kell vetnünk mindent.”