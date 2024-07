Közismert, hogy a múlt vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjon Max Verstappen kimondottan idegesen, mondhatni hisztisen viselkedett.

Az autó a frissítések ellenére nem volt elég versenyképes, a holland a McLarenek mögül, a 3. helyről indult, majd a rajtnál incidensbe is keveredett velük, pár kör után vissza kellett adnia egy ebül szerzett pozíciót. Később az RB20-ast, a gumitaktikát is szidta, majd még a Lewis Hamiltonnal is ütközött, miután hosszasan próbálkozott a mercedeses megelőzésével. A végül a számára csak az 5. helyet hozó futamon a címvédő végig durván, már-már ellenségesen kommunikált versenymérnökével, Gianpiero Lambiase-szal.

Verstappent sokan kritizálták a produkciója miatt, a soron következő Belga Nagydíj csütörtöki sajtónapján például Hamilton is azt mondta, a hollandnak illene világbajnokként viselkednie.

A címvédő Spában természetesen nem kerülhette el a múlt vasárnapra vonatkozó kérdéseket.

„Naná, hogy ideges voltam. Az ember igyekszik a maximumot nyújtani, a csapat is a lehető legjobb eredményt szeretné, nem szándékosan történnek az ilyesmik. De menet közben nagyon frusztráló, mert jobb eredményt szerettünk volna. Ugyanakkor szerintem számos alkalommal méltattam már a csapatot a jó munkáért, ez így működik. Amikor jók a dolgok, akkor minden jó, amikor rosszul mennek, akkor viszont azt is ki kell mondani” – magyarázta.

„Vannak, akik szerint néha túlzás, túl nyers vagyok, de nálunk ez így megy. Semmi személyes nincs ebben, végső soron egy csapat vagyunk, együtt győzünk, együtt veszítünk. De én nyíltan ki is mondom ezeket, ilyen vagyok. Lehet, hogy egyes külső szemlélőknek, nézőknek nem tetszik, de ők nem tartoznak a csapathoz. Semmi gond, nem kell mindennel egyetérteni.”

Verstappen a Magyar Nagydíjat megelőző éjszaka hajnali 3-ig online szimulátoros versenyen vezetett, felmerült, hogy az éjszakázás is hozzájárulhatott a rossz vasárnaphoz. A Red Bull fejesei elsőre megvédték, ám a hét közepére már azt mondta Helmut Marko, hogy a pilóta a versenyhétvégéken ezentúl nem foglalkozhat ezzel a hobbijával.

A Red Bull-versenyző a szimulátoros, e-sportos témáról is beszélt csütörtökön:

„Háromszoros világbajnok vagyok, szerintem nagyon is jól tudom, mit csinálhatok és mit nem. 8-9 éve tolom ezt, aztán most hirtelen, egy rossz futam után egyesek előrángatják ezt, pedig nekem semmi rendkívüli nincs ebben. Részemről a két dolognak nincs köze egymáshoz. Elég profi vagyok ahhoz, hogy tudjam, mikor fér bele [a szimulátorozás] és mikor nem, aztán lapozok. Mindig az aktuális feladatra kell koncentrálni.”

A hazai verseny – ne feledjük, Verstappan félig belga – előtt a címvédő egyébként nem túl bizakodó: „Jelenleg nem mi vagyunk a leggyorsabbak, tisztában vagyunk ezzel. Néhány dolgot még meg kell oldanunk az autón. És persze a várható büntetés sem segít. De igyekszünk mindent optimalizálni” – utalt arra, hogy a hétvégére új, már kereten felüli erőforrás-elemek kerülnek majd az autójába.