A múlt vasárnapi Magyar Nagydíjon Max Verstappen csak az 5. helyen ért be, miután a rajtnál a McLarenekkel keveredett incidensbe, a frissített autója nem volt annyira versenyképes, ráadásul rossz taktikai döntések is hátráltatták, és még Lewis Hamiltonnal is ütközött.

A holland a rádión már az első köröktől idegesen beszélt, a futam alatt szidta az autót, a versenybírók és a csapat döntéseit, kimondottan éles hangon beszélt mérnökével, Gianpiero Lambiase-szal.

A most következő Forma-1-es Belga Nagydíj csütörtöki sajtónapján a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont is megkérdezték arról, szerinte hogyan kellene kezelnie a címvédőnek a növekvő nyomást.

„A csapat vezéralakjának kell lennie, csapattagként kell dolgoznia. Nem is feltétlenül kell mindig vezetnie, de mindig észben kell tartania, hogy sok-sok csapattársa van. Világbajnokként kell viselkedni” – mondta. A kérdésre, hogy az utóbbi mégis mit takar, ezt mondta az angol: „Nem úgy, mint a múlt hétvégén.”

A már említett hungaroringi ütközés kapcsán Hamilton elmondta, hogy azzal nem volt problémája, hogy a stewardok nem osztottak ki büntetést Verstappennek – már rögtön a kiszállás után is egyszerű versenybalesetként írta le az incidenst –, az viszont meglepte, hogy az indoklásban a versenyfelügyelők azt írták, ő is tehetett volna az ütközés elkerüléséért.

„Igen, nagyon is meglepett, tényleg. Én nem húztam fel magam az eseten, akkor is azt mondtam, hogy oké, versenybaleset volt, lapozzunk. De ne feledjük, hogy az esetben egyik autó irányítás alatt állt, a másik meg nem – blokkoló kerekekkel az autó nem irányítható” – utalt arra, hogy Verstappen mérte el a dolgot, csúszott be mellé az 1-es kanyar féktávján.

„Ha megnézzük a felvételeket, látható, hogy messze vagyok a kanyarcsúcsponttól, bőven hagytam helyet a jobb oldalon. Szóval meglepett az ítélet – nem tudom, ki fogalmazta, de biztosan rákérdezek erre, amikor legközelebb beszélek a versenyfelügyelőkkel.”