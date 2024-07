A korábbihoz hasonlóan nagyrészt napos, enyhe nyári időben – 22 Celsius-fokos levegő, 34 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 14. fordulóját jelentő Belga Nagydíj a második szabadedzéssel az ardennek-beli Spában. Tegyük hozzá, a gyakorlás végére esély volt némi csapadékra is.

Igen hamar, sőt elsőként lépett pályára a címvédő, Max Verstappen, akinek autóján a Magyar Nagydíjon nem igazán működtek a fejlesztések, a teljesen eltérő karakterű félig hazai pályán viszont a leggyorsabb tudott lenni az első gyakorláson.

A Red Bullnál minden bizonnyal a minél erősebb össztempóra (előzésre és tiszta pályás haladásra is jó) igyekeznek hangolni az RB20-ast, hiszen a belga-holland versenyző a belső égésű komponens kereten felüli cseréje miatt vasárnap 10 rajthelyes büntetéssel indul.

A háromszoros bajnok az addigi idejét meg is javítva 1:43,339-cel foglalta el az első helyet a közepes keveréken, amire a mclarenes Lando Norrisnak sem volt válasza a lágyakon (bő kéttized hátrány), mások a szintén sárga Pirelliken még lassabbak voltak.

Az első 20 percben csak Norris és a ferraris Charles Leclerc autójára kerültek fel a lágyak, de ekkor a monacói csapattársa, Carlos Sainz, a mercedeses George Russell és a friss hungaroringi győztes, Oscar Piastri is azokon ment ki.

A spanyol bő kéttizedet javítva ugrott az élre, mclarenes ausztrál viszont neki is hattizedet adva (1:42,475) vette át az első pozíciót. Verstappen piros Pirelliken sem tudott ennél jobban, igaz, csak egy hajszállal, alig 2 ezredmásodperccel volt lassabb. A Red Bull-os alkalmazása végével fenyegetett Perez a lágyakon sem volt elég gyors, több mint egy másodperccel volt Piastri és saját csapattársa mögött.

A sorrend félidőnél Piastri, Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell, Magnussen, Perez, Lance Stroll (Aston Martin), Norris és Hamilton volt a top 10-ben, igaz, a hétszeres bajnok még a közepes keveréken futott körével állt ott. Érdekes módon az angol első időmérős szimulátoros körével is csak a 10. maradt.

Nem sokkal később Norris mclarenes egy-kettőt hozott össze, amikor Piastri addigi hétvégi csúcsát is kéttizeddel megjavítva lett az első.

A versenyzők ezt követően fokozatosan átálltak a hosszabb, versenyre készülős etapokra, a sorrend már nem változott.

A hétvége folytatásában szombaton 12.30-kor jön az utolsó gyakorlás, 16 órakor a startpozíciók sorsát eldöntő, potenciálisan esős időmérő, a futam vasárnap 15 órakor rajtol majd.