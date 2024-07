A Magyar Nagydíj óta vitákat generál, hogy a McLaren helyes döntést hozott-e a Hungaroringen azzal, hogy a bokszban elkövetett hiba után „visszaadta” a győzelmet az eredetileg élen álló Oscar Piastrinak.

Sokan érvelnek azzal, hogy ha már megtörtént a hiba, a bajnokságban jobban álló Lando Norrist kellett volna nyerni hagyni, mert nagyon fájhat, ha az angol esetleg a csapat döntése nyomán elbukott hét ponttal veszíti el a bajnokságot.

Norris hátránya jelenleg 76 pont Verstappennel szemben, míg Piastri további negyvennel van lemaradva. A Belga Nagydíj helyszínén kiderült, a csapat a nyári szünetben dönt majd arról, hogy szükséges-e csapatsorrendet felállítania.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója szerint bármilyen döntés is születik majd, az a csapatfőnök Andrea Stella kizárólagos hatásköre lesz. „Először le akarjuk zárni a szezon első felét, meglátjuk, hol végzünk ezen a hétvégén” – mondta Brown a Skynak.

„Úgy gondolom, hogy még ha nem is lesz könnyű menet, a konstruktőri bajnokság elérhető távolságban van. Max rosszabb napjain is képes második, harmadik helyeket hozni, így kizárólag azért lehet esélyünk, mert Perez jelenleg szenved. De azt is tudjuk, hogy ez a helyzet bármikor fordulhat, szóval sok más lehetséges kimenetel mellett ezt is át fogjuk beszélni a nyáron.”