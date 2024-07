Kellemes, részlegesen felhős nyári időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 36 fokos aszfalthőmérséklet –, indult a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 13. fordulója, a Belga Nagydíj első szabadedzése Spa-Francorchamps-ban.

Az idény leghosszabb (7004 m) pályájára a lámpák zöldre váltása után elsőként a Mercedes párosa gurult ki a közepes (sárga) Pirelliken, de gyorsan követték őket a többiek is a jelentős arányban a belgák által is sajátjuknak érzett Max Verstappen szurkolói által elfoglalt lelátók előtt.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 What a place to go racing! 😍 The 2024 Belgian Grand Prix weekend is GOOO!! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/h0pPTwP12P — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

A Deadpool és Rozsomák Marvel-film premierje kapcsán alkalmi festést viselő Alpine-t vezető Esteban Ocon legelső körén rossz hírt kapott, mérnöke hallhatóan aggódva hívta vissza a bokszba. A felvételek alapján a francia – aki, mint a napokban kiderült, jövőre a Haas pilótája lesz –, már az indulásnál sebességváltó- vagy kuplungproblémával küszködött. Később vízszivárgásról lehetett hallani.

A VCARB-nál is volt ok az ijedségre: Daniel Ricciardo a hajtű utáni részen pörgette meg az autót, kis híján eltalálva a bokszutca-kijárat falát.

It was a close call for Ricciardo who missed the dividing barrier by inches it seems 🤏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/v4XTxEy8Bf — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

5 perc után Verstappen állt az élen a Red Bull-lal, a címvédő 1:44,706-ot futott a fehér, kemény keverékű abroncsokon, mögötte bő egy másodperces hátránnyal sorakozott a legfrissebb futamgyőztes Oscar Piastri (McLaren), valamint a Silverstone-ban győzedelmeskedő Lewis Hamilton (Mercedes), ráadásul a puhább, elvileg gyorsabb közepes keveréken teljesített körrel.

Verstappenre egyébként 10 helyes hátrasorolás vár, a háromszoros bajnok autójába új belső égésű motor kerül. Csapattársának, a kirúgás szélén egyensúlyozó Sergio Pereznek kiemelkedően jól kell teljesítenie. A Red Bull kisebbik csapatánál, a VCARB-nál vezető Cuonda Juki több elem cseréje, a halmozott büntetések miatt egyenesen a rajtrács végére kerül vasárnap, közölték az edzés alatt.

Negyed óra után a mercis George Russell fél másodpercen belülre ért a hollandhoz, de Hamilton is héttized alá faragta a hátrányát.

Perez on a push lap The Mexican needs a good weekend at Spa. He goes P5 for now #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/KjBjijnpcc — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Bár az autókra sorra felkerültek a lágy (piros) gumik, megkezdődtek az időmérős szimulációk, a sorrend félidőre nagyjából egyezett a korábbival, de pár perccel később Piastri a Mercedesek elé ugrott a 2. pozícióba. Verstappen előnye ekkor is jelentős volt, az ő 1:14,372-jére az ausztrál 1:43,903-mal tudott felelni, bő fél másodperccel volt lassabb. A williamses Alexander Albon hozott egy 3. időt, de gyaníthatóan más, „élesebb” beállításokkal.

Az utolsó harmadra a pilóták-csapatok átálltak a hosszabb etapokra, igazán gyors körök már nem jöttek – ugyanakkor több helyen felbukkanó panasz volt az alulkormányzottság, melyen a hétvége előrehaladásával minden bizonnyal javít majd az aszfalt felgumizódása.

And that's a wrap for FP1 🏁 TOP 10

Verstappen

Piastri

Albon

Russell

Hamilton

Leclerc 📸

Perez

Norris

Sainz

Stroll#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/nvadx62jHx — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

A spái hétvége ma 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton 12.30-kor jön az utolsó gyakorlás, 16 órakor a startpozíciók sorsát eldöntő időmérő, a futam vasárnap 15 órakor rajtol majd.