Teljessé vált 2025-re a Haas Forma-1-es csapatának pilótafelállása: a korábban már leigazolt Oliver Bearman kollégája az Alpine-tól távozó Esteban Ocon lesz. A francia több évre szóló szerződést kötött az amerikai alakulattal, és mint fogalmaznak, ő lesz az első nagydíjgyőztes, aki náluk vezet.

Komacu Ajao csapatfőnök közelebbről is ismeri Ocont, hiszen a pilótával korábban már dolgozott a Lotusnál, a francia első F1-es kilométereinél. „A tapasztalat, amit egy gyári csapattal történő munkából hoz, előnyünkre válik” – fogalmazott a japán szakember.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! 🙌🇫🇷

The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 25, 2024