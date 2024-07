Az előrejelzésekhez és előzményekhez képest meglepetésre alig felhős kék ég alatt, 16 Celsius-fokos levegő- és a korábbiaknál sokkal magasabb, 37 fokos aszfalthőmérsékletnél, de az eső fenyegetése mellett sorakoztak fel a Forma-1-esek a 2024-es világbajnokság 12. fordulóját jelentő Brit Nagydíj rajtjához a 5891 m-es pályán.

Az élről – első ízben otthon – a mercedeses George Russell indult, mellőle a nyolcszoros silverstone-i győztes, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a második sorból a mclarenes Lando Norris és a háromszoros bajnok Red Bull-pilóta Max Verstappen, a harmadikból a McLaren ígérete, Oscar Piastri és a Haas csillaga, Nico Hülkenberg, a negyedikből a ferraris Carlos Sainz és a brit csapatot képviselő, Aston Martin-os Lance Stroll, a negyedikből a szintén brit csapatnál (Williams) vezető, félig brit Alexander Albon és az Aston másik, kétszeres világbajnok versenyzője, Fernando Alonso várta a rajtot.

A ferraris Charles Leclerc csak a 11., a Red Bull-os Sergio Perez – az időmérős baki, majd a motorcsere után – csak a bokszutcából kezdte a futamot.

A Pirelli gumistratégiás előrejelzése

In tomorrow's #BritishGP if, as forecast, it should rain and the track is wet throughout, all the teams have sufficient sets of Intermediates and Wets to run a two-stop race. If it’s dry, then a one-stop is quickest on paper, with all three compounds being viable. pic.twitter.com/MucB3sxS7N — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 6, 2024

Az 52 körös versenyre a túlnyomó többség a közepes, sárga jelölésű Pirelliket vette fel, kivételt jelentett a sauberes Csou Kuan-jü (lágy), az alpine-os Esteban Ocon (szintén lágy), valamint a bokszutcából induló Perez (kemény). A 20. rajtkockából induló Pierre Gasly rögtön a bokszutcába hajott, látszólag műszaki hiba miatt ki is esett.

Rajt/1. kör – a lámpák kialvása után Russell jól lépett el, Verstappen viszont megelőzte Norrist, Hamilton maradt a 2. helyen. A Red Bullandja azonnal tapadt a mercedesesekre. A 6. helyről induló haasos Nico Hülkenberg három helyet bukott, a 9. helyre esett vissza. Albon a 9. pozícióba a 12. helyre csúszott.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT AT SILVERSTONE!!! Pole sitter George Russell leads off the line!!#F1 #BritishGP pic.twitter.com/AkhHYk218Y — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

3. kör – A top 10 sorrendje: Russell, Hamilton, Verstappen, Norris, Piastri, Sainz, Stroll, Leclerc, Hülkenberg, Alonso volt a top 10-ben.

4. kör – Norrisnak a bokszutcából azt üzenték, hogy 2-3 percen belül a pálya egyik szakaszán eshet, egy perccel később Verstappennek csak a 16.körre ígérték az esőt.

6. kör – Leclerc igyekezett megelőzni Strollt, sikertelenül.

LAP 6/52 Leclerc has a look down the inside of Stroll 👀 He stays P8 for now #F1 #BritishGP pic.twitter.com/gYyXkO94g4 — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

8. kör – a Forma-1 hivatalos csatornája 10 perccel későbbre jelezte a záport, a közvetítés képein néhány km-re látszott a lezúduló eső.

12. kör – Verstappennek (3.) azt üzenték, hogy csak néhány percre és enyhe esőre kell készülnie.

13. kör – a bokszutcából induló Perez ekkor a 16. helyen állt. Megtörtént az első kerékcsere is, a sauberes Csou Kuan-jü közepes keverékre váltott. Közben Leclerc megelőzte Strollt (7-8. hely).

15. kör – A vezető Russell egyre erősebb esőről számolt be a rádión, Norris már DRS-távon belül üldözte Verstappent, majd Stowe-ban meg is előzte. Az angol a 3. helyre lépett előre.

LAP 15/52 And the crowd erupts as Norris powers past Verstappen! 💪 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VeP7IOpV5e — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

17. kör – Piastri a Hangar egyenesen simán elment Verstappen mellett, megszerezte a 4. helyet.

18. kör – Hamilton már benézett vezető csapattársa, Russell mellé, majd a Stowe-ban át is vette a vezetést.

LAP 18/52 Up front Hamilton and Russell join battle ⚔️ And Hamilton gets past and leads! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/fqk63fBgXv — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

19. kör – Russell a kör elején a vizes aszfalton megcsúszott, Norris elvette tőle a 2. pozíciót. A versenyigazgatás az eső miatt betiltotta a DRS használatát.

20. kör – Norris a célegyenesben lazán elment Hamilton mellett, és már Piastri is fenyegette a szupersztárt. Leclerc és Perez is kerékcserére ment, átmenetei esőgumira (intermediate) váltottak. A McLaren ausztrálja a kör végén szintén elkapta Hamiltont.

LAP 20/52 Amazing scenes at Silverstone! Norris now reels in Hamilton and takes the lead as track conditions get even more slippery 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Kmp2s0xDxw — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

22. kör – Perez azt jelentette a rádión, hogy rossz gumit választottak, mert túl száraz a pálya, de Leclerc sem volt gyors (16. 17.hely). 10-12 másodperccel voltak lassabbak a többieknél.

24. kör – Norrist arról tájékoztatták, hogy 30 percnyi eső jön, innentől kell így vagy úgy kitartani.

25. kör – Leclerc a máris kopott átmeneti gumikon kicsúszott, de folytatni tudta.

26. kör – Piastri hajszálra volt a vezető csapattársától, Norristól. Verstappen és Sainz már ekkor intermediate-ekért.

27. kör – Norrist kimegy a bokszba, Hamilton, Russell is követte. Piastri kint maradt.

LAP 28/52 In comes Norris and both Mercedes for inters – a lap after Verstappen switched to them. Norris comes back out in P2 behind Piastri. Hamilton is third, Verstappen fourth, Russell fifth #F1 #BritishGP pic.twitter.com/aZwyaQAOsJ — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

28. kör – Norris hétmérföldes csizmával érte utol Piastrit, akinek ráadásul a kiállása sem sikerült gyorsan. Immár mindenki az átmeneti, zöld esőgumin ment.

LAP 29/52 Piastri pits but that extra lap in the rain on slicks has cost him time and position Inters on, he's back out on track in P6 behind Sainz #F1 #BritishGP pic.twitter.com/02DHBlrRto — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

30. kör – Sorrend: Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz, Piastri, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Cunoda, Albon, Magnussen, Sargeant, Ricciardo, Bottas, Perez Leclerc, Ocon, Csou. Perez a kör végén újra kereket cserélt, a 17. lett.

34. kör – Russellt műszaki hiba miatt a bokszba való kiállásra szólították. A pole-ból induló angol a 4. helyről esett ki.

📻 "Retire the car" George Russell is out of his home race with a suspected water system issue 💔#F1 #BritishGP pic.twitter.com/QpEUnLr1Di — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

37. kör – A pálya túlnyomó részén már száz ágra sütött a nap. További eső híján lágy gumis hajrá ígérkezett.

39. kör – Hamilton, Verstappen és Piastri is kereket cserélt, mercedeses lágyra, a mclarenes közepesre, a holland keményre cserélt.

40. kör – A vezető Norris szintén lágyakat vett fel, de a lassabb kiállása alatt Hamiltonnak sikerült eléje kerülnie, átvette a vezetést. Már teljesen száraz pályán folyt a verseny.

LAP 40/52 It's all happening at Silverstone 🍿 Norris pits but Hamilton sweeps past as the McLaren driver comes back out on track 👀 Hamilton is in control of this race #F1 #BritishGP pic.twitter.com/uwYSVbe1cy — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

43-45. – kör – Norris (2.) tizedeket faragott Hamilton előnyéből, Verstappen (3.) pedig egymás után futotta a leggyorsabb köröket.

48. kör – Norris lassan lemaradt Hamiltontól, míg Verstappen lépésről lépésre közelebb jutott a DRS-távhoz. A holland a Hangar egyenesen meg is előzte az angolt, a 2. helyre lépett előre. A vezető Hamilton előnye ekkor 3,3 másodperc volt.

LAP 48/52 And Verstappen gets past Norris!! The Dutchman is P2, three seconds behind Hamilton #F1 #BritishGP pic.twitter.com/M2RudRFA4R — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

50. kör – Hamilton képes volt 3 mp-es előnyt tartani.

51. kör – A Red Bull hollandja 2,7 mp-re volt.

52. kör/befutó – Hamilton megőrizte a vezetést, jó két és fél év után újra futamot nyert, pályafutása 104., ugyanakkor 9. hazai futamgyőzelmét aratta, ezzel egyben az egy helyszínen legtöbbszöri diadal rekordját is behúzta (eddig Michael Schumacherrel állt holtversenyben, a német 8 sikerrel a Francia Nagydíjon, az angol 8-8-cal a Brit és a Magyar Nagydíjon). Mögötte Verstappen, Norris, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Albon és Cunoda osztozott a pontokon.

A 2024-es Forma-1-es Brit Nagydíj (nem hivatalos) végeredménye