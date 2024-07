Nem is volt olyan rég, amikor az Alpine pilótái konkrétan ütköztek egymással a Forma-1-es Monacói Nagydíjon. Akkoriban még az is felmerült, hogy az akkor hibázó Esteban Ocont azonnali hatállyal kiteszik a csapatból, ám ez végül elmaradt.

Az Osztrák Nagydíjon a francia csapat versenyzői ismét szolgáltak néznivalóval, amikor egymással vívtak. Ocon konkrétan kiterelte a pályáról Pierre Gasly autóját – utóbbi később megelőzte csapattársát, és tizedikként zárta a versenyt.

Gasly 🆚 Ocon



Another feisty battle between the Alpine team mates ⚔️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ZiDDWfnTi8