Nem lehet megállítani Max Verstappent a Red Bull Ringen, aki a pole-pozíciót is megszerezte a Forma-1-es Osztrák Nagydíjra. Annak ellenére, hogy a kvalifikáció minden idők legszorosabb Q1-ével indult, a háromszoros világbajnok a végén több mint 4 tizedmásodperces fórral húzta be az idei nyolcadik és pályafutása 40. rajtelsőségét.

Csakúgy, mint a szombat délelőtti sprintfutamon, Verstappen mellé Lando Norris állhat fel az első sorba. Sokáig úgy tűnt, hogy a McLaren másik pilótáját is megkapja a nyakába a Red Bull hollandja, azonban Oscar Piastri körét nem sokkal a leintés után elvették pályaelhagyás miatt, így az ausztrál a harmadikról a hetedik helyre csúszott vissza.

A kvalifikáció végén Jolyon Palmer, a Sky Sports F1-nél szakértőként tevékenykedő exversenyző készítette az interjúkat a leggyorsabbakkal.

„Nagyon jól sikerült a kvalifikáció. A délelőtt tanultak alapján egy kicsit állítgattunk az autón, és szerintem jól működött” – nyugtázta elégedetten Verstappen, aki utoljára az Emilia-romagnai Nagydíjon indulhatott az élről. „Természetesen a pálya egy kicsit melegebb, mint tegnap volt, így nehezebb volt vezetni rajta, mégis ma sokkal jobban éreztem magamat az autóban. Egy kicsit agresszívabban tudtam támadni a kanyarokat, ami nagyon élveztem.”

„Rég volt már, hogy a pole-ból indulhattam [egy futamon], úgyhogy ez most nagyszerű érzés. Nagyon keményen dolgozik a csapat azért, hogy versenyképesebbé tegye az autót. A mai nap ezt remekül igazolta, és remélem, hogy ezt a holnapi versenyen is meg tudjuk majd mutatni” – folytatta a holland, aki a futamra előretekintve azt nyilatkozta, „remélhetőleg ismét szoros csata lesz”.

„Szerintem ennyi volt a maximum a mai napban, Max a saját ligájában ment” – konstatálta Norris. „Nyilvánvaló, hogy sokkal gyorsabb volt nálunk, de így is örülök. Trükkösek voltak a körülmények, kicsit nehezebben boldogultunk, mint tegnap. Sokkal nehezebb volt összerakni a köröket, pláne tökéletesen.”

„Nehéz dolgunk lesz” – tért ki a vasárnapi esélyeikre. „Ha a tempót nézzük, jól állunk, de valami pluszt kell találnunk ahhoz, hogy legyőzzük Maxot és a Red Bullt. Megpróbálom, és jobb munkát fogok végezni, mint tettem azt ma reggel. Izgatott vagyok, mert hosszú lesz a verseny, sok minden történhet még. Emellett általában jobbak vagyunk a versenyeken, mint az időmérőkön, szóval meglátjuk, mi lesz.”

Piastri körelvételéből profitálva George Russell is a legjobb három között zárt, ennek megfelelően elégedett nyilatkozott a Mercedes britje. „Nagyszerű autónk van most. Keményen dolgozott a csapat ezekkel a fejlesztésekkel, és úgy érzem, most tényleg versenyben vagyunk, különösen a Ferrarival” – kezdte a mondandóját.

„A McLarentől egy kicsit még le vagyunk maradva, Max és a Red Bull pedig valósággal szárnyalt, mindenesetre határozottan jó az irány, ami felé haladunk. Változtattunk néhány dolgon a sprint után, például a szárnyálláson, ami egy kicsit segített, és holnap is javítani fogja a gumikezelésünket” – tette hozzá.

„Nagyon durván versenyeztek a sprinten” – beszélt Verstappenről és Norrisról. „Azt hiszem, hátra fogok dőlni, és nézem, ahogy teszik a dolgukat, hogy aztán elsurranhassak mellettük a belső íven. A realitás viszont az, hogy náluk van a tempó, és valószínűleg mögöttük leszünk a versenyen, így fontos, hogy ne kockáztassunk túlságosan sokat.”