A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj sprintjét a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris előtt. A narancssárga autók a verseny elején komoly kihívást jelentettek a hollandnak, ám végül ő jött ki az izgalmas meccsből győztesen.

A sprintre mindenki a közepes gumikat választotta, ebben nem volt különbség, viszont a versenytáv hamar 23 körre rövidült, ugyanis a mezőnyt elküldték egy újabb felvezető körre, mert az első kanyar bukóterében nem biztonságos helyen tartózkodtak a fotósok. Másodjára már minden rendben ment, és kalamajka sem volt. A start nagy nyertesei a Ferrarik voltak: Carlos Sainz átlépte a két Mercedest, és Charles Leclerc is előrejött hármat, a hetedik helyre.

Max Verstappen simán maradt az élen a Red Bull-lal, köszönhetően annak is, hogy a McLarenek egymással vívtak a 2-3. helyen. Lando Norris végül is maradt Oscar Piastri előtt. A McLarenek ennek ellenére nem maradtak le, sőt, a harmadik körben Verstappennek már védekeznie kellett Norris ellen.

Norris az ötödik körben egy pillanatra átvette a vezetést, de nem élvezhette sokáig az első helyet, mert egy egyenessel később Verstappen visszavetődött, és újra az élre állt. A helyzetet Piastri használta ki, jött fel a második helyre és ő vált Verstappen üldözőjévé.

Piastri takes the long way round to seize P2 from his team mate 👀#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/bQ9MMTjqmi — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

Az első hármas el is szakadt a Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Leclerc négyestől, akik együtt mozogtak. Russell el is ment a 8. körben Sainz mellett, átvéve a negyedik helyet. Habár itt is csatáztak, a nyolcadikként haladó Sergio Perez tempója így is elmaradt a másik Red Bull-lal.

A 10-11. körre Verstappen, Piastri és Norris elnyúltak egymástól, már nem voltak DRS-nyitási távolságon belül. A Russell vezette négyesfogat még igen, de itt is kicsit megmerevedtek a frontvonalak a sprint feléhez közeledve.

A 14. körre fordulva látszott, hogy Piastri nem gyorsabb Norrisnál, sőt. Az ausztrál feltartotta a csapattársát, Verstappen előnye a 18. körre már három másodperc fölé nőtt, eléggé biztosnak tűnt a holland sikere. Mögötte azonban még a McLaren házimeccsét, valamint Sainz védekezését érdemes volt nézni Hamilton ellen az 5-6. helyen.

Sorrendcsere végül már sehol nem történt, Verstappen behúzta 10. sprintgyőzelmét, a leintéskor 4,6 másodperces előnnyel Piastri előtt. Norris harmadik lett, mögöttük pedig váltóban érkeztek a Mercedesek és a Ferrarik Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc sorrendben. Az utolsó pontszerző hely Perezé lett.

A hivatalos végeredményeket befolyásolhatja még, hogy Nico Hülkenberg (Haas) egy alkalommal leterelte Fernando Alonso Aston Martinját a pályáról, emiatt vizsgálat fog indulni. FRISSÍTÉS: a vizsgálat lezajlott, Hülkenberget megbüntették.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 227 p Norris – 156 p Leclerc – 150 p Sainz – 120 p Perez – 112 p Piastri – 94 p

Red Bull – 339 p Ferrari – 276 p McLaren – 250 p Mercedes – 159 p Aston Martin – 58 p RB – 28 p

A 2024-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik szombaton 16 órakor, a nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.