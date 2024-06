Napos időben, 31 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 11. időmérő edzése a 2024-es Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. A pénteki sprintidőmérőn és a sprintversenyen látottak alapján a Red Bull-os Max Verstappennek, valamint a McLaren párosának állt a zászló a Red Bull Ringen.

Talán a sprintidőmérő tumultuózus záró jelenetei élhettek rémképként a mezőny emlékezetében, de mindenki azonnal a pályára hajtott a bokszutca nyitását követően a Q1-ben. Meglepő módon olyan nevek kerültek az első körök után az élre, akikről eddig kevesebbet vagy egyáltalán nem hallottunk: Charles Leclerc vezetett a Ferrarival, de közé és a tőle 4 századdal lemaradó csapattárs, Carlos Sainz közé még befért a két McLaren, valamint Cunoda Juki (RB/VCARB) is.

Egyedül a Mercedes párosa érkezett némi fáziskéséssel, George Russell pedig majdnem három tizedmásodpercet adott Leclerc-nek, megmutatva, hogy közel sem hozta ki még mindenki a maximumot autójából. Még a Q1-ben sokat javultak az idők, a vezetést pedig visszavette a Ferrari Sainz révén.

A Mercedes teljesítménye eltérő volt a garázs két oldalán, Lewis Hamilton az utolsó percekben a kiesőhelyen állt. Végül megúszta a blamát a hétszeres világbajnok, de valójában senki sem volt biztonságban: a legjobb 15 versenyző között nem volt 4 tizedmásodperc a különbség (ez új rekord). Nem jutott tovább végül a két Williams, a két Kick Sauber, valamint Lance Stroll (Aston Martin) a Forma-1 történetének legszorosabb Q1-éből, ahol a húsz pilóta között csak 798 ezredmásodperc volt a különbség.

A Q2 elején már nem volt akkora rohanás a pályára, az első percekben a Ferrarik és az Alpine-ok futottak egy mért kört. Ezek az idők semmire sem voltak elegendőek, legfeljebb biztonsági körnek, úgyhogy később újra a pályára hajtottak.

Erre a szakaszra is jellemző volt a mezőnyre a folyamatos gyorsulás és előrelépés, így ezúttal is végén dőlt el, kik jutnak tovább és kik nem. A szakaszt masszív, bő fél másodperces előnnyel nyerte Verstappen Sainz és Russell előtt, miközben elvérzett a két RB (VCARB), Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) és Fernando Alonso (Aston Martin).

A Q3-ban Verstappen majdnem ott folytatta, ahol abbahagyta: Verstappen 36 századdal vezetett a mclarenes Lando Norris előtt. Russell a harmadik helyen már fél másodperc feletti hátránnyal következett, mögötte Leclerc, Piastri, Hamilton, Sainz, Perez, Esteban Ocon (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas) volt a sorrend.

A bokszutcában bakizott a Mercedes, Hamilton vitt magával egy csövet és egy emelőt, emiatt vizsgálódni is kezdtek a stewardok.

A mezőny tanult a pénteki történésekből, és hagytak maguknak elég időt az utolsó gyors kör biztos megkezdésére. Többen is javítottak idejükön, egyedül Leclerc hibázott nagyobbat, majdnem eldobva a Ferrarit.

