Az első és egyetlen szabadedzést követően a Red Bull Ringen napos, száraz, a korábbinál melegebb időben – 27 Celsius-fokos levegő-, 44 fokos aszfalthőmérséklet – mellett kezdődött az idény harmadik sprintkvalifikációja Spielbergben. Az szezon harmadik legrövidebb, 4318 méteres, mindössze hét valódi kanyarral rendelkező pályán kellett eldönteni, ki honnan rajtol szombat délben.

SQ1 – a 12 perces, csakis a közepes keverékű, sárga Pirelliken teljesíthető szakasz kezdetén senki sem sietett az aszfaltcsíkra, a csapatok hagyták lepörögni a másodperceket. 3 perc telt el, amikor szinte mindenki egy időben nekifutott az első köröknek.

Az első mért kör a rögtön az elején egy pillanatra megcsúszó Lewis Hamiltoné volt, a hétszeres világbajnok 1:06,416-tal nyitott. A további befutók, az első „menet” után a Red Bull-os Max Verstappen állt az élen, mögötte a mercedeses George Russell, a ferraris Carlos Saintz, a mclarenes Lando Norris és az Aston Martin-os Lance Stroll állt a top 5-ben, míg Hamilton pályaelhagyásos körtörlés miatt a kiesőzónában volt, hasonlóan bajban volt Fernando Alonso is.

Hamilton into the gravel 😮

He's running out of time to set a time in SQ1#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/0EFDG57cXy

— Formula 1 (@F1) June 28, 2024