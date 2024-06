Szórványosan felhős, néha egy-egy csepp esővel is „kedveskedő”, enyhe időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 31 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj szabadedzése a stájer hegyek között megbúvó, az idei évre átalakított Red Bull Ringen.

Mivel sprinthétvége várt a csapatokra, mindenki igyekezett maximálisan kihasználni a gyakorlásra rendelkezésre álló 60 percet.

A címvédő Max Verstappen és a mercedeses Lewis Hamilton az elsők között gurult ki a pályára, de hamar szinte a teljes mezőny az aszfalton volt, csak a Williamsek maradtak a garázsban.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 Out come the drivers for the first and only practice session of the weekend – no time to waste! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/JiG5t44XU8 — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Az élen a Mercedes-pilóták nyitottak a kemény keverékű Pirelliken. A mclarenes Lando Norris rádión azt jelezte, hogy Miamihoz hasonlóan furcsa a kormányzás, jobbra nehezebben fordul az autója, mint balra. Érdekes módon nem sokkal később a VCARB-os Cunoda Juki is a kormányzásra panaszkodott.

Több húzós pillanat, faltartás is volt: Lance Stroll Aston Martinját Lewis Hamilton kerülte el hajszállal, Charles Leclerc a haasos Nico Hülkenberget szorította rossz ívre.

20 perc múltán is a mercisek voltak az első két helyen, Verstappen a közepes keverékű, sárga abroncsokon sem tudott gyorsabb lenni náluk.

A Williamsekre kerültek fel először a leglágyabb, leggyorsabb, piros jelölésű lágy Pirellik, kb. 25 perc múltán.

32 perc után előkerült a piros zászló, amikor Verstappen autójában elment a hajtás – az RB20-as lassan gurult hátrafelé az emelkedőn, amíg a marshalok meg nem fogták. Az autót a bokszutcafal közepén található megnyitáson azonnal betolták, a csapat nekiláthatott a diagnosztizálásnak, szerelésnek, a többiek pedig hamar folytathatták a körözést.

And we have a Red Flag 🚩 Max Verstappen pulls to the side of the track reporting an "engine fault" #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/nQYz8S5AUU — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Egy perccel később a holland is csatlakozott hozzájuk, azonnal „meggyógyult” az autó.

Érdekes módon alig 15 perccel az edzés vége előtt még mindig csak a Williams-pilótáknak volt lágy gumis köre.

A kvalifikációs szimulációk végül 8-9 perccel a leintés kezdődtek meg, Cunoda a 4., Stroll a 2. helyre ugrott fel a piros gumikon. Hamilton korábbi, 1:06,254-es körét elsőként Leclerc javította meg, csapattársa, Calos Sainz 73 ezreddel mögötte lépett a 2. pozícióba.

Verstappen aztán 1:05,685-tel vette át az első helyet, közel négytizedet adott a Ferrari monacói versenyzőjének.

Másfél perccel a vége előtt Lando Norris hibázott a gyors körén, rögtön az első szektorban, a 4-es kanyarban megjárta a kavicságyat.

Time running out in FP1… Norris on a flying lap locks up at Turn 4 and bails into the gravel 😮#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/sWmC4qUgvj — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Az angol újra nekifutott, de aztán elengedte a kört, és mások sem hoztak már érdemi javulást.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A hétvége már ma tétre menő szesönnel folytatódik, 16.30-kor kezdődik a sprintkvalifikáció, szombat délben rajtol majd a sprintfutam, aznap 16 órakor kezdődik a főfutam sorrendjét meghatározó időmérő. Maga az Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.