Egy éve, a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén 1200 alkalommal hagyták el a pályát a versenyzők, azaz szélesítették ki néhány helyen a fehér vonalak jelentette határok közül kilépve. Ez próbára tette a Nemzetközi Automobil Szövetséget is, akik nyolc versenyzőnek összesen 12 büntetést osztottak ki, a futam hivatalos végeredményére pedig a kockás zászló után öt órát kellett várni.

Remélhetőleg idén más lesz a forgatókönyv a Red Bull Ringen, annál is inkább, mert egy csomó változtatást eszközöltek a pályán. Megfogadták pl. az FIA javaslatát, hogy telepítsenek kavicságyat: a kritikusnak tekinthető 9-es és 10-es kanyarok bukótere 2,5 méter széles sódercsíkkal bővültek, közvetlenül a rázókövek mögött. Ezen felül a 4-es kanyarban is közelebb hozták a pályához a kavicságyat, azaz több helyen is fizikai akadálya van az előnyszerzésnek.

A legjelentősebb változtatás azonban egyértelműen a mesterséges intelligencia bevetése. Az automata rendszerek segítésére a kritikus kanyarokban egy kék felfestés is megjelent, mely már a pálya külső szélét jelzi. Az automata rendszerek ennek segítségével ismerik fel, ha egy autó a fehér vonalon kívülre került, így gyorsítva meg az esetek elbírálását. A technológiát folyamatosan fejlesztették az elmúlt versenyhétvégéken, és a kék vonalak meg is jelentek a Spanyol Nagydíjon, a barcelonai pálya utolsó szektorában.

Benne van a pakliban, hogy ezekkel együtt is lesz munkája a pályaelhagyások miatt az FIA stewardjainak, ezért erre a hétvégére extra segítséget is kapnak: öt fő a szövetség genfi műveleti központjából is támogatja munkájukat.