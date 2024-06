A Forma-1-ben 2026-ban új szabályrendszert vezetnek be, az autók aerodinamikája és erőforrásai is megváltoznak. Az évekkel ezelőtt bejelentett új motorformulával – egyedüli új gyártóként – az Audit is sikerült az F1-be csábítani, a német márka felvásárolta a Saubert, amely két év múlva már négykarikás festéssel és az általuk fejlesztett erőforrással indul a sportágban.

Legutóbb Nico Hülkenberg 2025-ös sauberes igazolása volt hivatalos közlés az ingolstadtiak részéről, ám most kiadtak egy közleményt, melyben az erőforrás fejlesztéséről értekeznek.

Az Audi Formula Racing vezérigazgatója, Adam Baker így beszélt a közleményben: „Alig két év után a belső égésű motorból, a villanymotorból, az akkupakkból és a vezérlésből összeálló erőforrásunk már a tesztpadon dolgozik.”

A szakember elárulta, hogy az Audi erőforrása mostanra több versenytávot is teljesített a laborban, miután 2023-ban sok-sok virtuális kilométert tettek a külön elemekbe.

„Jelentős mérföldköveket és célokat pipáltunk ki, ami bizakodásra ad okot a stáb számára” – jelentette ki.

Az Audi kommünikéjében kiemelték, hogy az F1-ben 2026-ban bevezetendő, 100%-ban fenntartható, szintetikus üzemanyagokon már 2022 óta dolgoznak, így azon a téren is jól állnak a saját értékelésük szerint.

Mivel az Audi egyelőre nem része az F1-nek, a német gyártót az évi 135 millió dolláros kiadási plafon sem köti, ami vélekedésük szerint előnyt jelent a fejlesztésben, emiatt nem lehetnek hátrányban a jelenlegi résztvevőkkel szemben.

Az Audi előnyei között említette még a projekt másik fejese, Stefan Dreyer, hogy közel fekszik egymáshoz az F1-es motorüzem és az autógyártó ingolstadti főhadiszállása, így gyorsabban haladhat a munka, mint egyes más csapatoknál, ahol több száz esetleg több ezer km választja el a céges központot a Forma-1-es motorgyártói bázistól.