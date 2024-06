Az Alpine már a Monacói Nagydíj után közölte, hogy Esteban Oconnal nem hosszabbítanak szerződést, az egyik francia 2024 végén elhagyja a csapatot, ám honfitársa, az alakulathoz 2023-ban csatlakozott Pierre Gasly jövője homályos maradt.

Erős sejtés volt, hogy Gaslyt – minimum a folytonosság kedvéért – megtartják majd, ám arról is lehetett hallani, hogy az Audi is kinézte a 28 éves, egyszeres futamgyőztest.

Mostanra tisztázódott a dolog, hivatalosan is bejelentették, hogy Gasly marad, méghozzá „több évre” – utóbbi minimum 1 plusz 1 opciós évet jelent F1-es nyelven.

Full Gas into the future 💯​

We’re delighted to announce Pierre will be staying with us as he puts pen to paper on a new multi-year deal 💙

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 27, 2024