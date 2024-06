Az elmúlt időszakban az Alpine a Forma-1 legbizonytalanabb sorsú csapatává vált. A francia istálló háza táján mindig van miről beszélni: vagy távozik valaki éppen tőlük, vagy az merül fel időről időre, hogy megvásárolhatják őket.

Ezúttal is az utóbbi helyzet áll fenn, ám ezt most érdemes komolyabban is venni, mint a korábbi híreket. Egyrészt azért, mert több különböző forrás is beszámolt a fejleményekről, másrészt pedig azért, mert olyan komplex részletek láttak napvilágot, amit magunktól talán el sem képzeltünk róla.

A források arról számolnak be, hogy az Alpine mögül gyakorlatilag kiszállna a Renault, így megszűnne a gyári státuszuk. A franciák nem gyártanának saját erőforrást, azaz az Alpine-nak a piacról kellene beszereznie motorjukat.

Első hallásra képtelen tervnek tűnik, tekintve, hogy az Alpine a Renault tulajdonában álló márka, de úgy tűnik, a Forma-1-ben semmi sem lehetetlen. Elképzelhető, hogy 2026-tól Mercedes- vagy éppen Ferrari-motorral mennek majd, bár a leglogikusabb, a márkaidentitást legkevésbé sértő megoldás az lenne, ha megegyeznének a Red Bull-lal egy motorszállítói szerződésről. Jelen állás szerint erre kevés esély van, Christian Horner csapatfőnök például úgy fogalmazott, hogy előbb magukat, vagyis a két energiaitalos csapatot kellene felépíteniük.

A szóban forgó esetleges Renault-kivonulás hátterében az áll, hogy a gyártó nem látja értelmét annak, hogy annyi pénzt beleöljön egy saját erőforrásba, mely ráadásul nem is feltétlenül lenne a legerősebb a mezőnyben. Jelenleg a franciák mostani motorja is a Forma-1 leggyengébbje, becslések szerint 30-40 lóerős deficitről van szó, melyet a fejlesztési tilalom miatt nem is nagyon tudnak behozni.

A hírek szerint a Bruno Famin vezette istálló már egyeztetésekbe kezdett a jelenleg még riválisnak tekinthető beszállítókkal 2026-ot illetően. Előfordulhat az is, hogy az Alpine-nak senki nem akar motort adni: ha ez történne, akkor egy kevés ügyféllel rendelkező motorszállítót kötelezhetnek arra, hogy adjon erőforrásokat a csapatnak.