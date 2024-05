Nem fog unatkozni Charles Leclerc és Carlos Sainz sem a jövő héten. Forma-1 ugyan nem lesz, nekik azonban a Paul Ricard versenypályára kell utazniuk Franciaországba, hogy részt vegyenek a Ferrari és a Pirelli közös tesztjén.

A dolgot az F1 gumibeszállító kezdeményezte, akik szeretnének javítani a vizes pályára alkalmas kínálatukon. Mint a Motorsport.com írja, a gyártó a franciaországi fellocsolható pályán elsősorban a kék oldalfalú extrém esőgumikat szeretné továbbfejleszteni, melyet több kritika is ért 2023 óta. Az abroncsokat a tavalyi évtől kezdve ugyanis gumimelegítő paplan nélkül használják, ám ezzel együtt sikerült úgy megcsinálni a gumikat, hogy azok hamar túlmelegednek.

A cél az Simone Berra Pirelli-főmérnök elmondása szerint, hogy a túlmelegedési gondokat orvosolják, valamint csökkentsék a teljesítménykülönbséget az átmeneti abroncsok és az extrém esőgumik között. „Mindkét gumit tesztelni fogjuk, de a prioritás az esőgumin van” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, hogy az intermediate gumikat is próbálgatják majd: ott a cél az, hogy azokkal is átálljanak, és a jövőben gumimelegítő paplanok nélkül is használhatóak legyenek.