A Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj előtt mindenki azt várta, ez a Ferrari hétvégéje lehet, hiszen ismert volt, hogy jelentős fejlesztésekkel készülnek hazai futamukra. Pénteken még villogtak is a maranellóiak a köridőlista élén, az imolai időmérőn azonban már csak a 4-5. hely jutott nekik – melyből egy büntetés miatt 3-4. rajtkocka lett.

Carlos Sainz elmondta, őt egyáltalán nem lepte meg ez a szereplés. „Nem gondolom, hogy a csapatnak nagy reményei lettek volna. A média túlhájpolta a fejlesztési csomagot, amit hoztunk. Tudtuk, hogy ránézésre új autónak tűnik a kocsi, de ismertük a számokat, és azok alapján ez nem volt nagy csomag. Apró részletek változtak, melyektől segítséget vártunk” – fogalmazott a spanyol.

„Mindig is a McLarennek, a Red Bullnak feküdt ez a pálya, a Ferrari a múltban is küszködött is. Pontosan ez történt most is” – tette hozzá a spanyol.

A Sainz előtt végző csapattárs, Charles Leclerc nem rakta ennyire nyíltan helyre a világot, de azt ő is elmondta, a csomag beváltotta a hozzá fűzött reményeket, azaz tényleg ennyi volt benne: