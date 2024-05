Az Emilia-romagnai Nagydíj hetén hosszabb távra is elkelt a Williams egyik ülése, miután szerződést hosszabbítottak Alexander Albonnal.

A másik autó sorsa azonban még nagyon is kérdéses. Logan Sargeant teljesítménye a kezdetek óta elmarad thai csapattársáétól, és ugyan eddig a csapat kommunikációja az volt, hogy még időt adnak az amerikainak, mostanra ebben is változás állt be. Imolában James Vowles csapatfőnök nyíltan kimondta, nem elégedettek pilótájukkal.

„A tény az, hogy veszélyben van. Felül kell múlnia az eddigi teljesítményét, ez középszerűség. Segítek neki ezen az úton, szeretném, ha sikeres lenne. Közben azonban beszélünk pár pilótával, mert szeretnénk, ha korrekt 2025/26/27-es pilótafelhozatalunk lenne” – mondta a szakember, hozzátéve, hogy a következő hetekben minden a helyére kerülhet náluk.

A második Williams-ülésre többeket is esélyesnek tartanak a szakértők. Pierre Gasly, Valtteri Bottas és Carlos Sainz neve is felmerült már, de leginkább Andrea Kimi Antonellit emlegetik Sargeant utódjaként – a Mercedes F2-es ifjoncát még Lewis Hamilton is bedobná a Forma-1-be: