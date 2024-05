A kora délutánihoz hasonló, napos, tiszta, száraz időben – 25 Celsius-fokos levegő-, 39 fokos aszfalthőmérséklet – idnult a 2024-es Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj második szabadedzése az imolai Enzo e Dino Ferrari pályán.

A mezőny fele rögtön a pályára gurult, köztük a Ferrari pilótáival, akik egy radikálisan frissített autóval igyekeztek a hazai versenyen beérni, legyőzni a szintén fejlesztési csomaggal érkezett Red Bullt.

Az elején a garázsban maradók táborát erősítette a williamses Alexander Albon is, akinek autójában az első edzésen menet közben állt le a teljes hajtás – ugyanúgy kényszerpihenőn volt csapattársa, Loga Sargeant is, az ő autóját is nézegették-szerelték még.

Az első körökre a többség a sárga jelölésű, közepes keverékű Pirelliken ment ki, az alpine-okra, a McLarenekre a fehér, kemény abroncsok kerültek.

7 perc múltán a Pierre Gasly „dobta el” az autót, a francia szerencséjére fűre pördült ki a Variante Alta sikánban, így folytatni tudta.

Pierre goes for a spin and continues as the early times continue to come in… #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/NOTzklMeFO

Tíz perc után a VCARB-os Cunoda Juki volt a leggyorsabb, 1:16,895-öt tudott a közepes Pirelliken, mögötte – a rádióüzenet alapján az autót sokkal jobbnak érző – Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris sorakozott. Pillanatokkal később a címvédő javított, az élre ugrott, majd Leclerc vette át a vezetést.

