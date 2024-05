A tavalyi lefújást követően 2024-ben visszatért a Forma-1-es mezőny Imolába, az Emlia-romagnai Nagydíjra. Míg csütörtökön esett, pénteken napos, tiszta idő fogadta a csapatokat, 24 Celsius-fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett gurultak ki az autók a pályára.

Több csapat is komoly fejlesztésekkel érkezett Imolába, a Ferrari szinte B autót hozott első hazai versenyére, de a Red Bull is számos frissítést vetett be.

Az első mért kör az alpine-os Esteban Oconé volt, de rögtön eléje ugrott a Haasnál Kevin Magnussen helyett vezető Ferrari-ifjonc, Oliver Bearman, azonban az első körök után a Mercedes párosa volt a leggyorsabb a közepes keverékeken.

Alig tíz perc után a Red Bullokra kerültek fel elsőként a piros, lágy keverékű Pirellik, melyekkel az első két pozícióba is lépett Max Verstappen és Sergio Perez, de nem kellett hozzá sok, hogy George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc is gyorsabb kört fusson náluk, méghozzá keményebb abroncsokon.

Close call for Yuki 😳 He dips a couple of wheels in the gravel at the first Rivazza but avoids spinning#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/eMUP4syZsb — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

A pályán egyébként több helyen közelebb vitték a kavicságyat az aszfalthoz, jó néhány pilóta érintette is ezeket – benne volt a kicsúszás lehetősége, a Forma-2-es edzésen több incidens is volt – például Bearman is összetörte az autóját.

Szűk 20 perc után előkerült a piros zászló, amikor műszaki hiba miatt frissen szerződést hosszabbított Alexander Albon félreállt a Williamsszel az Acque Minerali kanyarban. Az óra természetesen ketyegett tovább.

Red flag 🔴 Albon loses power and pulls off track at Acque Minerali, bringing the session to a halt.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/pNVU6HZfLu — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

A körözés jó 5 perc után indult újra, Leclerc, Russell, a miami futamgyőztes Lando Norris és a Red Bull-osok is lágy gumikon futottak ki, majd sorra mindenki más is így tett.

A VCARB-os Daniel Ricciardo volt az első aki rendes kitérőt tett egy kavicságyba, a Rivazzában szaladt ki, de képes volt visszatérni a pályára.

Miközben Leclerc megfutotta az addigi leggyorsabb kört, Lewis Hamilton kicsúszott, megpördült az Acque Minerali kijáratánál, ugyanott áll meg a füvön, ahol korábban albon, de rögtön folytatni tudta a körözést.

And around it goes! 🔁 Hamilton's Mercedes spins at Acque Minerali but he escapes without damage#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hC7atGJcnl — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

16 perccel a vége előtt gyors körre készült, de dobnia kellett azt Verstappennek, amikor egy sisakfólia a fékhűtőjébe került – a holland maga szúrta ki a dolgot, be is ment a bokszutcába, ahol egy pillanat alatt kivették a szemetet, a holland mehetett is tovább.

A címvédő ezt követően sem tudott igazán nagyot menni, 250 ezreddel maradt el Leclerc legjobbjától, de még saját csapattársa, Perez is gyorsabb volt nála bő egy tizeddel. Verstappen panaszkodott is a rádión az autó balanszára, a középső szektor nem ment neki.

It's really not Max's day so far 👀 Another quick lap goes begging as the Red Bull slides through the gravel at Acque Minerali in the dying seconds of the session#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/CAF2KTM8gg — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

A Red Bull bajnoka tovább próbálkozott, de két körön is rontott, az utolsó percben az Acque Mineraliban még a kavicságyat is megjárta.

Az első gyakorlás végén a top10-ben Lecelrc, Russell, Sainz, Perez, Verstappen, Cunoda, Hamilton, Norris, Piastri és Fernando Alonso zárt.