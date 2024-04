A Forma-1 az elmúlt néhány évben folyamatosan igyekezett bővíteni a versenynaptárt, ha minden jól alakul, idén rekordhosszú, 24 fordulós lesz a világbajnokság.

Az F1-ben egy évtizeddel ezelőtt még a 20 fordulót is a végső határként emlegették, és bár a csapatok az utazó stáb rotálásával valamelyest könnyítettek a szerelők, egyéb dolgozók helyzetén, mostanra a pilóták is kritikusan beszélnek az idények hosszáról – a sorozatban negyedik világbajnoki címe felé haladó Red Bull-os Max Verstappen azt is belengette, hogy ilyen menetrend mellett pár éven belül búcsút int a sportágnak.

A Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali egy friss interjúban beszélt a naptárkérdésről, elsőként kiemelte, hogy idén igyekeznek majd minden korábbinál előbb összeállítani a 2025-ös tervezetet, majd a versenyzői kritikákra is kitért, nem épp megértő hangnemben.

„Kapcsolatban vagyok velük, beszélünk. Aki akar, akár minden nap vezethet, aki nem, annak pedig nem kötelező a Forma-1-ben versenyezni” – üzente meg a brit Sky Sportsnak adott interjújában.

„Az egész a nézők tiszteletéről szól. Ők szeretnék látni a versenyeket, mi pedig felelősek vagyunk feléjük, valamint a szponzorok, a versenyszervezők, a közvetítők felé is. Az F1 varázsa az, hogy olyan hősöket akarunk látni, akik élvezik a munkájukat. De meggyőződésem, hogy valóban élvezik is” – folytatta.