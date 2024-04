Fernando Alonso ugyan rendezte jövőjét az Aston Martinnal, de ettől a Forma-1-es pilótapiac még nem nyugodott meg. Habár a Red Bull botránya elcsendesedett, Max Verstappen helyét sokan még mindig bizonytalannak gondolják. Talán így van ezzel Toto Wolff is, aki időről időre hízelgő szavakat intéz mostanság a holland pilóta felé.

A Mercedes csapatfőnöke a Kínai Nagydíj után is így tett, amikor Verstappen jövőjéről beszélt. „Rengeteg tényező szerepet játszik egy pilóta érkezésében. Ha a racionális nézőpontot vesszük, azt mondhatjuk, hogy a leggyorsabb autó a leggyorsabb pilóta kezében van. De nem gondolom, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy az ember maradjon a csapatánál. Talán vannak mélységei is ennek bizonyos embereknél. Szerintem Max esetében is megvannak ezek” – fogalmazott kissé sejtelmesen Wolff.

Az osztrák kiemelte, beszédével nem a meggyőzés volt a cél, hisz „Max mindenkinél jobban ismeri a motorsportot”, és tud ő olyan döntést hozni, ami neki a legjobb.

Alapvetően kijelenthető, hogy finom, alapvetően dicsérő, kicsit a fülben a bogarat elültetős mondatok voltak ezek a Mercedes csapatfőnökétől, melyek önmagukban azért nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy adott esetben Verstappen ez alapján átigazoljon. Mindez azonban reakciót váltott ki Christian Hornerből, a Red Bull csapatfőnökéből.

„Alaposan átgondolom, mit is mondok erre. Beszéltek már erről Max-szal? Mert ha beszélnek Max-szal – és itt nem egy darab papírról van szó, tudjuk, hogy 2028-ig szerződése van -, akkor arról beszélünk, hogyan érzi magát a csapatnál, milyen kapcsolatokkal rendelkezik és hogyan teljesít.”

„Nem hiszem, hogy Totónak a versenyzőkkel vannak problémái. Szerintem más dolgokra kellene fókuszálnia, mintsem olyan pilótákra, akik nem elérhetőek”– fogalmazott Horner, kimondva végül a lényeget.

„A Mercedes a harmadik a motorpartnereik közül, szóval azt gondolnám, jobb lenne, ha az idejét a saját csapatára fókuszálva töltené. Hallották, hogy George Russell szerződése lejár 2025 végén? Talán nem biztos, hogy szeretne 2026-ra maradni – ugyebár a pilótapiac mozgásban van” – szúrt vissza az energiaitalosok főnöke.

A csapatfőnököt nem csak a rivális ténykedése zavarja, hanem az is, hogy a sajtó képviselői is ezekkel a kérdéssel találják meg mindig. Most például azt is kérdezték tőle, hogy örülne-e, ha Verstappen egyértelműsítené, hogy nem áll szándékában távozni. „Nem tudom, hányszor kell még ezt elmondania. Számtalanszor elmondta. Nem is megyek bele.”