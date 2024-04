Aki a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintversenyének 16. körét látta, nagyjából minden szóra érdemes eseményt látott a megmérettetésből. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez és Charles Leclerc négyes csatájában a két Ferrari-versenyző is közel került egymáshoz, a spanyol le is terelte a pályáról monacói csapattársát, de volt kontakt is a két autó között.

Leclerc már a leintés után rádiózott, hogy a történtekkel nagyon nincs kibékülve, és szeretné megbeszélni, mi is történt. Később az interjúk alatt is beszélt erről. „Szerintem agresszív volt” – mondta a monacói csapattársára utalva. „Szerencsések vagyunk, hogy mindketten befejeztük a versenyt a szükségtelen összeéréseket követően. Carlos átlépett ma egy határt. Voltak csatáink a múltban, amikor én léptem át a határt, volt, amikor ő. Ma ő volt. Ezt meg kell beszélnünk, mint ahogy mindig tesszük.”

A csata Leclerc szemszögéből, benne a letereléssel és az újabb, sikeres előzéssel. A második felvételen az is hallható, hogyan zihál a monacói, aki bekapcsolva hagyta a rádióját:

leclerc’s onboard of the battle with his teammate, as we got to see that second move by sainz, honestly what was he doing? pic.twitter.com/ZvvawqSz3z — wally (@scudriaclerc) April 20, 2024

This is pretty cool: Leclerc’s radio stays on during his battle with Sainz and the heavy breathing gives a great idea of the effort required on that endless decreasing radius turn 1. #ChineseGP pic.twitter.com/MhaPHicsIF — Axis Of Oversteer (@AxisOfOversteer) April 20, 2024

Leclerc hangneme egyáltalán nem volt feszültnek mondható, miközben csapattársáról beszélt, ezt az elhangzottak alá is támasztották. „Nagyszerű a kapcsolatunk Carlosszal, szóval nem aggódom, gyorsan tisztázzuk a történteket” – tette hozzá.

A másik érintett, Sainz szavai egybecsengtek Leclerc-ével, legalábbis azt illetően, hogy tényleg kicsit keményebb lehetett a kelleténél. „Bocsánatot kérek, ha túlléptem egy határt, de mindannyian keményen versenyeztünk ma. Próbáltam a legjobbamat nyújtani, hogy mindent irányításom alatt tartsak.