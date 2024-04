A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj egyik nagy beszédtémáját Lando Norris adta, aki láthatóan előbb lendült mozgásba, mint ahogy kialudtak a lámpák, mégsem büntették meg. Hasonlóan tett egyébként Sergio Perez is, igaz, az ő ügye nem kapott akkora visszhangot.

Az esetek kapcsán felmerült, hogy ideje lenne már ezt a szürke zónát rendezni, főleg úgy, hogy az elmúlt években több hasonló eset is volt, és a józan ész gondolatai nem egyeztek a szabályokban foglalt, kizárólag a szenzorok adataira hagyatkozó megközelítésekkel.

A Motorsport.com információi szerint zajlottak is erről egyeztetések, és úgy tűnik, minden fél (az FIA, a FOM és a csapatok túlnyomó többsége, azaz 10-ből legalább 8) támogatja a helyzet átláthatóbbá tételét. Erre egyébként egy végtelenül egyszerű plusz passzust vezetnének be: a szenzorokon felül a versenyirányítás videófelvételei is bizonyítékként szolgálhatnak, mint minden más esetben.

Tekintve, hogy a hírek szerint a támogatás adott a változáshoz, akár már a Miami Nagydíjon is az új szabályok szerint rajtolhat a mezőny, miután erről döntött az F1 Bizottság.