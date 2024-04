Sosem látott jelenetek játszódtak le a 2024-es Forma-1-esKínai Nagydíj pénteki napján: előbb a szabadedzésen, majd a későbbi sprintkvalifikáción is kigyulladt a pálya menti füves rész.

A néhány négyzetméteren égő gyepet mindkétszer gyorsan eloltották, az edzés mindössze néhány percig állt, az időmérőn pedig pont a szakaszok közti szünetre esett az incidens, így komoly fennakadást eddig nem okoztak a tüzek, de az F1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) biztosra akar menni azt illetően, hogy a folytatásban, szombaton és vasárnap már nem lesznek hasonló esetek.

FIA 🗣️ : "After a first review of the video footage, it seems like it is sparks coming from cars igniting the fire in the grass run-off area."

Mother nature has put paid to that issue for now at least 🌧️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/fJm9SwEHZB

