2026-tól jelentősen átalakulnak a Forma-1-es autók, az új formavilág mellett az erőforrások is egyszerűsödnek, és elvileg könnyebbek is lesznek a versenygépek. Kevésbé emlegetett tény, de azt tervezik, hogy az aktív aerodinamikai elemek szerepe is hangsúlyosabb lesz: jelenleg a DRS az egyetlen ilyen tényező a sportágban.

Ezzel kapcsolatban már zajlottak szimulátoros tesztek, azonban a Motorsport.com információi szerint ezek nagyon nem alakultak jól. A terv az lenne, hogy egyenesekben alacsony leszorítóerővel, kanyarokban magas leszorítóerővel rendelkezzenek az autók, így minden téren a legjobbak lennének a kocsik.

Ehhez elsősorban továbbra is a hátsó szárnyra, annak elemeinek mozgatására számítottak, mert ez lenne a legegyszerűbben kivitelezhető. Csakhogy a tesztelt variánssal az autók egyenesben vezethetetlenné váltak: lehetetlen volt velük kigyorsítani anélkül, hogy az autók ne forogtak volna ki.

A mozgó hátsó szárny hatása a lap információi szerint háromszor akkora váltást jelent az aerodinamikai egyensúlyban, mint a DRS-nyitásnál tapasztaltak, ezt pedig nem könnyű megzabolázni. Illetve úgy könnyű, ha a pilóták visszavesznek a tempóból, ám ekkor olyan köridők születnének, melyeket még a Forma-2-es gépek is felülmúlnak.

A problémáról tud a Nemzetközi Automobil Szövetség is, és a csapatok szimulátoraiban tett látogatást követően le is vonták azt a következtetést, hogy a hátsó szárny nem lesz kizárólagos aktív aerodinamikai elem (leszámítva a már meglévő DRS-t). Ez azt jelenti, ha ragaszkodnak tervükhöz, akkor találnak más mozdítható elemet az autókon, vagy elengedik a projektet.

A lap által említett FIA-forrás szerint egyelőre az előbbire törekednek: a hátsó szárny mellett az első szárnyat is mozgatnák, úgy alakítva az aerodinamikai hatásokat, hogy azok minden irányból közel azonosan hassanak, így vezethetőek maradjanak az autók.