A bő két héttel ezelőtti Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén Alexander Albon vágta úgy falnak a Williamsét, hogy a kasztni használhatatlanná vált, ezért a csapat – tartalék híján – a másik pilóta, Logan Sargeant autóját adta a pontesélyesebb thai versenyző alá.

A patinás csapatnak – részben a sérült kasztni javítása miatt – a múlt hétvégi Japán Nagydíjra sem lett tartalék kasztnija, ráadásul Sargeant, majd a verseny első körén az RB-s Daniel Ricciardo figyelmetlensége miatt Albon autója is összetört, utóbbi ráadásul igen komoly becsapódás volt.

A Williams most újra kapkodni kényszerül, Japánból röptetik haza az autót, hogy a Kínai Nagydíjon elindíthassák mindkét versenyzőt.

„Harmadik kasztnink egészen Miamig, azaz még jó sokáig nem lesz. Ha a csapat minden erőforrását arra összpontosítjuk, akkor egy 8-10 hét alatt kerülhet a pályára egy kasztni. Ez az elsőkre igaz, a továbbiak már egy kicsit gyorsabban mennek” – magyarázta a csapatfőnök, James Vowles Szuzukában.

„De nyilvánvaló, hogy nem a teljes csapat dolgozik csak ezen, tartalék alkatrészeket, frissítéseket is gyártunk, ezeket is igyekezzük összehozni. Nyilván mi sem azt terveztük, hogy csak két kasztnink lesz, hárommal akartunk nekifutni a szezonnak – egyszerűen a csapat túlterheltsége hozta ezt, az autó összetettsége, az, hogy mennyi mindent igyekszünk legyártani.”

Albon futamon falnak vágott autója – ahogy két héttel ezelőtt Sargeant kasztnija is – Szuzukából repülőn utazik a csapat angliai központjába átvizsgálásra és esetleges javításra, de más munka is akad majd, hiszen Sargeant korábbi bukásában annak az autónak a sebességváltó-háza repedt meg, hogy az összetört első és hátsó szárnyakról ne is beszéljünk.

Kész csoda lenne, ha Sanghajra a Williams friss, up-to-date alkatrészekkel tudna kiállni, könnyen lehet, hogy a Kínai Nagydíjon az ottani pályára nem ideális aerodinamikai elemeket lesznek kénytelenek az FW46-osokra szerelni.