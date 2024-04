A Forma-1-es Japán Nagydíj előtt sokáig kérdéses volt, hogy lesz-e két autója a Williamsnek a hétvégére. Alexander Albon ausztráliai balesete után ugyanis helyre kellett hozni a megsérült kasztnit, tartalékkarosszériával pedig nem rendelkezik a csapat (és nem is fog a május eleji Miami Nagydíjig).

Szuzukára végül elkészültek a javítással, így Albon és a csapattárs Logan Sargeant is autóba ülhetett. Az első szabadedzésen azonban az amerikai le is írta a kocsit egy látványos balesetben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1® (@f1) által megosztott bejegyzés

A károk látszólag is jelentősek, ezt megerősítette James Vowles csapatfőnök is, a kérdés azonban adott volt az előzmények ismeretében: ezúttal is egy autóval folytatja a hétvégét a grove-i istálló? A válasz hamar kiderült.

„A kasztni szerencsére rendben van, de kb. semmi másra nem mondható ez el. A futóművek minden sarkon, a váltó megrepedt, nagy a kár” – fogalmazott a csapatfőnök.

A Williams végül nem is készült el az autó javításával a második szabadedzésre. Szerencséjükre nem vesztettek ezzel sokat, ugyanis az esős időjárás elvette a többség kedvét attól, hogy pályára hajtson.