Nagyjából az év eleje, Lewis Hamilton ferraris bejelentése óta zajlik a Forma-1-ben a silly season, amikor mindenki mindent is állít az átigazolások kapcsán. A pletykák középpontjába a Red Bull botránya miatt Max Verstappen is bekerült, és természetesen nem marad ki az ilyen szóbeszédekből Fernando Alonso sem.

A Japán Nagydíj hétvégéjén ismét csendesebb a botrányvonal, most azonban egy olyan transzfer merült fel, melynek keretében Alonsót ültetnék Verstappen mellé az energiaitalosokhoz, a lejáró szerződésű Sergio Perez helyére. Hogy ennek mennyi a valóságalapja, abba talán most nem is érdemes belemenni, annál érdekesebb volt viszont Verstappen reakciója, amikor felhozták neki ezt.

„Nem érdekel, ki ül mellettem. Ezt megmondtam a csapatnak is. Mindig is hittem magamban, és úgy vélem, mindenkit meg tudok verni. De ha engem kérdeznek, furcsának találnám, hogy leigazoljunk egy 42 éves pilótát” – fogalmazott a háromszoros világbajnok. „A Red Bull tradíciója az, hogy magának képzi a fiatal versenyzőket. Sergio leigazolása nem egyezett ezzel a trenddel, egy 42 éves versenyző esetében pedig végképp nem egyezne.”

Verstappen hangsúlyozta, Alonsóval egyébként semmi baja, nem a személye ellen szól a véleménye. „A csapat jövőjét nézem. Végső soron azonban övék a döntés, hogy meghatározzák, ki hol vezet.”