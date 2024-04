Szokatlanul gyengén muzsikál a Ferrari azok után, hogy az elmúlt hétvégéken rendre a második erőt képviselte a mezőnyben. A Forma-1-es Japán Nagydíj szombati kvalifikációján azonban eltűnt a maranellóiak lépéselőnye az üldözők között, így Carlos Sainz – csaknem fél másodperces hátránnyal – a negyedik, Charles Leclerc pedig csak a nyolcadik helyen végzett.

A nap végén Sainz elismerte, számítottak rá, hogy hátrányban lesznek, sőt, elmondása szerint a mostani időmérő edzésben a második soros indulása volt a legtöbb.

„Különösen a harmadik szabadedzés után láttuk, hogy nem olyan a tempónk, mint az első gyakorláson volt, de arra számítottunk, hogy ennél is keményebb hétvégének nézünk elébe” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek a melbourne-i győztes. „Tulajdonképpen sikerült előrébb lépnünk az időmérő edzésre, de Szuzukában túlságosan soknak számít az a két tizedmásodperc, amivel Lando [Norris] előttünk végzett. Itt általában nagyon kicsik a különbségek, úgyhogy a két tized sok.”

Sainz arról is beszélt, hogy a Ferrarinak esélye sem volt arra, hogy elcsípje Norrist a harmadik helyért, de bízik benne, hogy a vasárnapi versenyen a dobogóért szoros csatát fognak vívni, amiben visszavághatnak a McLarennek.

„Pár jó kört is össze tudtam rakni az időmérőn, így elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ettől függetlenül ez továbbra is egy olyan pálya, ahol nem a Ferrari a leggyorsabb, és tudjuk is, miért. Összességében jobb volt a versenytempónk ezen a hétvégén, de nem tudom, hogy ez jót jelent-e, vagy sem. Remélem, harcba tudunk szállni velük, mert ez az időmérőn lehetetlen volt.”

„Jó lenne, ha a versenyen Landóval, Fernandóval és a Mercedesekkel csatázhatnánk a dobogóért, viszont a Red Bull sajnos teljesen más ligában autózik” – latolgatta a vasárnapi esélyeket a 29 éves spanyol.