A múlt hétvégi Forma-1-es Ausztrál Nagydíj hajrájában a mercedeses George Russell keményen üldözte a 6. helyen haladó Fernando Alonsót, ám az utolsó előtti körben baleset lett a dologból, az angol a 6-os kanyarban kiszaladt a kavicságyba, majd a versenyívre visszatérve felborult.

Az esetet vizsgálat alá vonták, a sportfelügyelők pedig végül 20 másodperces időbüntetéssel – a bokszutcaáthajtás leintés utáni ekvivalense – sújtották a kétszeres világbajnok spanyolt, amiért a kanyar szokásos féktávja előtt váratlanul lassított egy pillanatra, ami „potenciálisan veszélyes” húzás volt.

A büntetéssel a 8. helyre visszaesett Alonso az esetet követően arról beszélt, hogy egyszerűen elnézte a féktávot, egy pillanatra lassított, majd folytatta, hogy aztán a megszokott ponton fékezzen, később viszont már arra utalt, hogy tudatos volt a dolog, az F1-ben pedig már „a versenyzés művészetét” is büntetik.

Az Aston Martinnak 96 óra állt volna rendelkezésére a döntés megfellebbezésére, de nem éltek ezzel, ám a csapatfőnök Mike Krack így is meggyőződéssel állítja, hogy Alonso nem akart balesetet okozni.

„Először is: a motorsportban mindenki nagyon megkönnyebbült, hogy George-nak nem esett baja, sértetlenül hagyta el a baleset helyszínét” – kezdte a közösségi médiában megjelentetett közleményben.

„Emellett szeretném tudatni, hogy teljes mértékben Fernando mellett állunk. Ő a Forma-1 legtapasztaltabb versenyzője, mindenki másnál több futamon indult, valamint több mint 20 év tapasztalattal rendelkezik. Több kategóriában is többszörös világbajnok. Fernando fenomenális versenyző, aki az összes eszközét bevetette, hogy George előtt fusson be – ahogy tavaly is láthattuk tőle ezt Brazíliában, a Sergio [Perez] elleni csatában. Az autóversenyzés művészetének legmagasabb szintjét nyújtja. Soha senkit nem veszélyeztetne” – folytatta.

„Keserű pirula úgy 20 másodperces büntetést kapni, hogy nem is értek össze az autók, de el kell fogadnunk a döntést. Akkor minden érvet felsorakoztattunk, de új bizonyítékok hiányában nincs módunkban felülvizsgálatot kérelmezni” – indokolta, hogy miért maradt el a fellebbezés.