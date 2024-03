Daniel Ricciardo nem kezdte valami fényesen a 2024-es szezont, a jövő hétvégén következő Forma-1-es Japán Nagydíj hétvégéjének kezdetén pedig kispadra is kerül.

A Red Bull kisebbik csapata, az AlphaTauriról RB-re átnevezett faenzai alakulat az első szuzukai edzésen Cunoda Juki mellett egy másik hazai versenyzőt vet be, Ricciardo autóját Ivasza Ajumu kapja meg.

A 22 éves pilóta a Red Bull utánpótlásprogramjának tagja, 2022-ben és ’23-ban a DAMS-nál vezetett a Forma-2-ben (a bajnokságban az 5., majd a 4. helyen zárt), idén a japán Super Formulában indul.

Getting behind the wheel for FP1 in front of his home crowd 🙌 @ayumuiwasa_cars will drive the VCARB 01 during the first practice session in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/DmCOinQVgY

