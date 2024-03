Riasztó baleset vetett véget a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjnak az utolsó körben: a mercedeses George Russell szerette volna elkapni az Aston Martinnal a hatodik helyen haladó Fernando Alonsót, amikor az egyik kanyar előtt hirtelen instabillá vált a Mercedes hátsó része, és irányíthatatlanul csúszott a falnak, majd csapódott vissza a pályára.

Russell első reakciójában hallani a pánikot: a brit azonnal piros zászlóért kiáltott, nehogy belerohanjon valaki az aszfalt közepén oldalára dőlt roncsba.

You can hear the panic in George‘s voice.

Glad there was nobody close behind when he crashed

pic.twitter.com/bdWo5PCSUQ

— Mattzel89 (@Mattzel89) March 24, 2024