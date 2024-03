Jelentős változást hozott Lewis Hamilton életében a 2023-as szezon, ugyanis év elején elköszönt tőle Angela Cullen. A fizioterapeuta hét évig segítette a Mercedes pilótájának felkészülését, mielőtt távozott és visszavonult hazájába, Új-Zélandra.

Cullen egy évig maradt otthon, most pedig visszatér a motorsportba. Ezúttal nem a Forma-1 felé vette az irányt, hanem honfitársa, a Forma-2-ben is megforduló korábbi Ferrari-nevelés Marcus Armstrong felkérésére mondott igent. A fiatal versenyző idén kezdi első teljes szezonját az IndyCarban, ahol szintén nem árt a felkészülés.

A Cullen dolgait rendszeresen követők gondolhatták, hogy készül valamire a 49 éves nő, ugyanis év elején „új lehetőségekről” posztolt, emellett visszatért az Egyesült Királyságba is. Egy, a közösségi oldalakon megjelent fotó azonban minden kétséget kizáróan tisztázta a fizioterapeuta új szerepét:

#IndyCar: Marcus Armstrong, in preparation for his first full season, is working with THE Angela Cullen. pic.twitter.com/oAibW0LaLi

