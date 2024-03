Senki sem számított rá, mégis megtörtént: február elején érkezett a hír, hogy az eredetileg 2025 végéig lekötött Lewis Hamilton már az idei szezon befejeztével távozik a Mercedestől, hogy a jövő évtől a Ferrarinál folytassa pályafutását.

Mivel Charles Leclerc-rel nem sokkal korábban egészen 2029-ig hosszabbított az olasz csapat, a bejelentés azt is jelentette, hogy a Scuderiánál 2020 óta vezető Carlos Sainznak új munkaadó után kell néznie.

A spanyolt korábban a Sauberből 2026-ra Audivá váló csapathoz kötötték, de úgy tűnik, azért az is megfelelne számára, ha egyszerűen Hamilton megüresedő helyét foglalná el, írja az olasz Corriere dello Sport.

Bár vakbélgyulladása és -műtétje miatt Sainz nem volt túl aktív Dzsiddában, édesapja, valamint menedzsere, Carlos Onorio nagyon is dolgozott a színfalak mögött, a lap tudósítása szerint hosszan tárgyaltak a Mercedes-főnök Toto Wolff-fal az esetleges szerződésről.

Az idény elején, Bahreinben a versenyző egyébként pont arra figyelmeztetett, hogy nem érdemes túl sokat belelátni az ilyen találkozásokba: „Ha azt látják, hogy édesapám Helmut Markót üdvözli, ne feledjék, hogy nagyon jó viszonyban vannak, ahogy Totóval is. Az idénynek ebben a szakaszában normális az ilyesmi, három hónapig nem találkoztunk, mindenki üdvözöl mindenkit.”

A kétszeres futamgyőztes pár hete az előtte álló csapatváltásra is kitért:

„Elsősorban olyan projektet keresek, ahol a lehető leghamarabb győzelemre lehet esélyem. Persze a közép- és hosszú távú stabilitás is nagyon fontos szempont, hogy közösen építsünk erős csapatot, hogy ők is értsék a pilótát, hogy a pilóta is értse a csapatot. Szóval ezt a két szempontot kell mérlegelnem, aztán ha eljön az ideje, meghozom majd a döntést” – magyarázta a 29 éves versenyző.