Hatodik helyről kezdhette a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjat Lando Norris, a McLaren versenyzője. A brit kicsit előbb is kezdte a versenytáv megtételét, még az előtt elindult, mielőtt kialudtak volna a piros lámpák.

A látottak magukért beszélnek: attól, hogy megállt, majd újra elindult a versenyző, ez még egy klasszikus kiugrás. A helyzetről sokat elmond, hogy még maga Norris is megmosolyogta az egészet, és inkább nem mondott róla semmit.

Az ügyet a stewardok is megvizsgálták, majd arra jutottak, hogy nem adnak büntetést a versenyzőnek. Magyarázatuk egyszerű: a Nemzetközi Automobil Szövetség által elfogadott és biztosított transzponderek adatai alapján nem tekinthető kiugrásnak Norris előremozdulása.

Ezek a rendszerek kissé „érzéketlenek”, azaz nem jeleznek be mindenféle mozgásra. A Forma-1-es autók akkor is megugranak, amikor üresből első sebességi fokozatba teszik őket. Esetenként néhány centi is lehet ez, így ennyi mozgás „belefér”.

Mivel az FIA szabályai egyértelműek abban, hogy a kiugrást csak és kizárólag a transzponderek adatai alapján lehet megítélni, így a stewardok a videók alapján sem írhatják felül a döntést.