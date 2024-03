A napokban személyes megbeszélést folytatott az FIA, illetve Törökország elnöke, a téma pedig nem más volt, mint Isztambul potenciális visszatérése a Forma-1-es és a WRC-versenynaptárba.

Mohammed bin Szulajm FIA-elnök egy török üdülővárosban, Marmarisban találkozott Recep Erdogannal, a találkozót egy korábbi török ralibajnok és jelenlegi Motorsport Világtanács-tag, valamint a török autósport szövetség elnöke szervezte.

Bin Szulajm a találkozó után a kötelező udvariassági körökön kívül arról beszélt, hogy az isztambuli egy modern pálya, amely nemcsak a nézők, hanem a versenyzők között is népszerű volt. Az FIA vezetője szerint Törökország tárt karokkal várná vissza a Forma-1-et, ahol utoljára a járvány alatt, 2020-ban és 2021-ben rendeztek (beugróként) futamot.

Bin Szulajm a rali-világbajnokság visszatéréséről is beszélt, ez a sorozat utoljára szintén 2020-ban vendégeskedett az országban. Törökország visszatéréséhez az FIA szándékai természetesen nem elegendőek, a pálya csak abban az esetben lehetne újra az F1-es versenynaptár része, ha a tulajdonos Liberty Media is úgy akarja és szerződést is köt az országgal.