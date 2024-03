Bár a pályán zajló események finoman szólva sem robbantották fel a világot, a Forma-1, még pontosabban a Red Bull így is bőven szolgál témával a 2024-es F1-es szezon elején.

Ahogy az mára köztudott, a Red Bull GmbH., azaz a versenycsapat ausztriai anyacége február elején független jogászcég bevonásával belső vizsgálatot indított a Red Bull Racing főnöke, Christian Horner ellen, miután egy női alkalmazott munkahelyi visszaélés miatt panaszt tett ellene.

A Red Bull a szezonnyitó első napja előtt, múlt szerdán egy szűkszavú közleményben bejelentette, hogy a vizsgálat lezárult, a panaszoknak, felmerült vádaknak nem adtak helyt, Horner marad a csapat élén.

Erre válaszul csütörtökön valaki egy 79 darabos telefonos képernyőmentés-kollekciót szivárogtatott ki, állítólag a Horner és az érintett alkalmazott, a csapatfőnök személyi asszisztense közti kommunikációról. A kiszivárgott WhatsApp-beszélgetések igen rossz fényben tüntetik fel a csapatfőnököt, igaz, a hitelesség bizonytalansága, a válogatott jelleg miatt biztosat nem lehet állítani.

Akárhogy is, a Horner-ügy kapcsán két rivális csapatfőnök is átláthatóságot követelt, a hétvégén az F1 vezetője, Stefano Domenicali és az FIA-elnök Mohammed bin Szulajm is összeült, a Red Bull-főnökkel is beszéltek, szombatra pedig Max Verstappen édesapja, Jos nyíltan beszélt arról, hogy az angol szakember nem maradhat a helyén, mert a botrány szétfeszíti a csapatot.

Az F1 Business szaklap most új részletekkel áll elő az ügy hátteréről: a kiadvány 17 oldalon keresztül mutatja be az előzményeket, írja a Motorsport-total. Az egyik legerősebb állítás az, hogy a Red Bull GmbH. vezére, Oliver Mintzlaff – miután értesült a panaszokról-vádakról – már február 2-ára megíratta a Horner azonnali távozását bejelentő sajtóközleményt, melyet később, egy második kommunikációs körben a szakember egészségi állapotával indokoltak volna, ám a csapatfőnök nemet mondott a jóval kisebb arcvesztést, nyilvános megaláztatást ígérő megoldásra.

Horner a cikk szerint brit munkaügyi pert helyezett kilátásba elbocsátása esetére, így a Red Bull fuschli vezetése úgy döntött, külső jogász bevonásával folytat le belső vizsgálatot – remélve, hogy további két héten már nem múlik semmi, a procedúra végén pedig a csapatfőnöknek nem lesz választása, menni kényszerül. A vizsgálat végül nem a kívánt eredményt hozta, ahogy az mostanra közismert.

A – hangsúlyozottan kétséges hitelességű – szivárogtatás nyomán természetesen a vizsgálat alapossága, pártatlansága is megkérdőjeleződött.

Nem mellékes szál, hogy a teljes Red Bull márka többségi, 51%-os tulajdonosa, az alapító thai Yoovidhya család a színfalak mögött, majd a hétvégi Bahreini Nagydíjon tüntetőleg, a rajtrácson is – szó szerint – kiállt Horner mellett (nyitóképünkön), ami az osztrák félnek nyilvánvalóan nem tetszik.